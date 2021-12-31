Де у Луцьку можна купити ялинку. АДРЕСИ





Всього в місті буде 10 таких пунктів реалізації.



Відповідно до



- Бульвар Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки);



- Проспект Соборності, 26;



- Вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);



- Вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);



- Проспект Відродження, 6;



- На розі вулиці Січової – проспекту Відродження;



- Вулиця Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);



- Вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);



- Вулиця Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус»);



- Вулиця Львівська (поблизу магазину «SPAR»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 15 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року в Луцьку працюватимуть легальні точки продажу хвойних дерев.Всього в місті буде 10 таких пунктів реалізації.Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради новорічні ялинки можна буде купити за такими адресами:- Бульвар Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки);- Проспект Соборності, 26;- Вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);- Вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);- Проспект Відродження, 6;- На розі вулиці Січової – проспекту Відродження;- Вулиця Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);- Вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);- Вулиця Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус»);- Вулиця Львівська (поблизу магазину «SPAR»).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію