Де у Луцьку можна купити ялинку. АДРЕСИ
Сьогодні, 11:37
З 15 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року в Луцьку працюватимуть легальні точки продажу хвойних дерев.
Всього в місті буде 10 таких пунктів реалізації.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради новорічні ялинки можна буде купити за такими адресами:
- Бульвар Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки);
- Проспект Соборності, 26;
- Вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);
- Вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);
- Проспект Відродження, 6;
- На розі вулиці Січової – проспекту Відродження;
- Вулиця Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);
- Вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);
- Вулиця Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус»);
- Вулиця Львівська (поблизу магазину «SPAR»).
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Всього в місті буде 10 таких пунктів реалізації.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради новорічні ялинки можна буде купити за такими адресами:
- Бульвар Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки);
- Проспект Соборності, 26;
- Вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);
- Вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);
- Проспект Відродження, 6;
- На розі вулиці Січової – проспекту Відродження;
- Вулиця Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);
- Вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);
- Вулиця Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус»);
- Вулиця Львівська (поблизу магазину «SPAR»).
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