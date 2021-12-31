Де у Луцьку можна купити ялинку. АДРЕСИ

Де у Луцьку можна купити ялинку. АДРЕСИ
З 15 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року в Луцьку працюватимуть легальні точки продажу хвойних дерев.

Всього в місті буде 10 таких пунктів реалізації.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради новорічні ялинки можна буде купити за такими адресами:

- Бульвар Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки);

- Проспект Соборності, 26;

- Вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);

- Вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);

- Проспект Відродження, 6;

- На розі вулиці Січової – проспекту Відродження;

- Вулиця Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);

- Вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);

- Вулиця Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус»);

- Вулиця Львівська (поблизу магазину «SPAR»).

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Теги: Луцьк, ялинка, купити
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