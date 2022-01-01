За тиждень майже у 170 волинянин виявили COVID-19





Про це



У порівнянні з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс на 8%.



Серед нових хворих – 20 дітей та три медичні працівники. У Володимирському районі зафіксували один летальний випадок.



Найбільше недужих зафіксували в Луцькому районі, – кажуть епідеміологи. Нові випадки виявляли в усіх чотирьох районах області:



- Луцький район – 99 хворих;

- Володимирський район – 15 нових випадків;

- Камінь-Каширський район – 16 хворих;

- Ковельський район – 38 недужих.



161 людина в області офіційно одужала від коронавірусної інфекції. 1 180 волинян попереднього тижня отримали щеплення проти COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За попередній тиждень, з 12 по 18 грудня, у 168 волинян лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію.Про це інформує обласний Центр контролю та профілактики хвороб.У порівнянні з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс на 8%.Серед нових хворих – 20 дітей та три медичні працівники. У Володимирському районі зафіксували один летальний випадок.Найбільше недужих зафіксували в Луцькому районі, – кажуть епідеміологи. Нові випадки виявляли в усіх чотирьох районах області:- Луцький район – 99 хворих;- Володимирський район – 15 нових випадків;- Камінь-Каширський район – 16 хворих;- Ковельський район – 38 недужих.161 людина в області офіційно одужала від коронавірусної інфекції. 1 180 волинян попереднього тижня отримали щеплення проти COVID-19.

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