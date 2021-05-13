Волинська митниця передасть в музеї конфісковані старовинні монети та «Псалтир»
Сьогодні, 11:15
Волинська митниця готує до безоплатної передачі до національних закладів 285 одиниць вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці митниці.
Згідно із відповідним наказом Міністерства культури та інформаційної політики України за рішенням Експертно-фондової ради, уже визначено місця для постійного зберігання в музейних фондах для стародруку та низки колекцій фалеристики, боністики, нумізматики, філателії, про вилучення яких ми напередодні повідомляли правоохоронні органи та громадськість.
Зокрема, фальшиві мідні монети, які ніколи не використовувались як платіжний засіб, однак високо оцінені як зразок середньовічного карбування, стануть експонатами Музею гетьманства.
А старослов'янський "Псалтир" з типографії Києво-Печерської лаври, про порятунок якого розповідали у липні 2021 року, планують зберігати у Національному музеї літератури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на фейсбук-сторінці митниці.
Згідно із відповідним наказом Міністерства культури та інформаційної політики України за рішенням Експертно-фондової ради, уже визначено місця для постійного зберігання в музейних фондах для стародруку та низки колекцій фалеристики, боністики, нумізматики, філателії, про вилучення яких ми напередодні повідомляли правоохоронні органи та громадськість.
Зокрема, фальшиві мідні монети, які ніколи не використовувались як платіжний засіб, однак високо оцінені як зразок середньовічного карбування, стануть експонатами Музею гетьманства.
А старослов'янський "Псалтир" з типографії Києво-Печерської лаври, про порятунок якого розповідали у липні 2021 року, планують зберігати у Національному музеї літератури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За тиждень майже у 170 волинянин виявили COVID-19
Сьогодні, 11:56
Де у Луцьку можна купити ялинку. АДРЕСИ
Сьогодні, 11:37
Волинська митниця передасть в музеї конфісковані старовинні монети та «Псалтир»
Сьогодні, 11:15
Розшукують лучанина, який пішов з дому на початку грудня
Сьогодні, 10:47
Медіа