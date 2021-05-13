Волинська митниця передасть в музеї конфісковані старовинні монети та «Псалтир»

Волинська митниця передасть в музеї конфісковані старовинні монети та «Псалтир»
Волинська митниця готує до безоплатної передачі до національних закладів 285 одиниць вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці митниці.

Згідно із відповідним наказом Міністерства культури та інформаційної політики України за рішенням Експертно-фондової ради, уже визначено місця для постійного зберігання в музейних фондах для стародруку та низки колекцій фалеристики, боністики, нумізматики, філателії, про вилучення яких ми напередодні повідомляли правоохоронні органи та громадськість.

Зокрема, фальшиві мідні монети, які ніколи не використовувались як платіжний засіб, однак високо оцінені як зразок середньовічного карбування, стануть експонатами Музею гетьманства.

А старослов'янський "Псалтир" з типографії Києво-Печерської лаври, про порятунок якого розповідали у липні 2021 року, планують зберігати у Національному музеї літератури.
Волинська митниця передасть в музеї конфісковані старовинні монети та «Псалтир»

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Теги: Волинська митниця, монети, Псалтир
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