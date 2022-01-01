 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Уночі Сили ППО знищили 30 «шахідів»

Уночі Сили ППО знищили 30 «шахідів»
У ніч на 19 грудня Сили протиповітряної оборони збили 30 дронів-камікадзе Shahed-136/131, якими російські окупаційні війська атакували Україну.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ в телеграмі.

Зазначається, що загалом виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів. Ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.

Для довідки: Shahed 136 — дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Повітряні сили, «шахіди», ППО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
18 грудень, 18:18
«Справжнє передноворічне диво»: дружина воїна розповіла, як Залужний виконав бажання її сина
18 грудень, 17:38
У волинській теробороні служить «Зять»: історія захисника
18 грудень, 15:03
В «Укренерго» повідомили, що атомні станції вийшли на планову потужність
18 грудень, 13:49
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями, – ISW
Сьогодні, 13:00
На скільки масованих обстрілів у Росії ще вистачить ракет
Сьогодні, 12:38
Уночі Сили ППО знищили 30 «шахідів»
Сьогодні, 12:15
За тиждень майже у 170 волинянин виявили COVID-19
Сьогодні, 11:56
Де у Луцьку можна купити ялинку. АДРЕСИ
Сьогодні, 11:37
Схожі новини
Масований обстріл України сьогодні вранці: ППО збила 18 російських ракет Масований обстріл України сьогодні вранці: ППО збила 18 російських ракет
22 жовтень, 12:38
Україні потрібні сучасніші комплекси ППО, – Повітряні сили Україні потрібні сучасніші комплекси ППО, – Повітряні сили
23 липень, 17:40
Українські військові збили 14 безпілотників ворога Українські військові збили 14 безпілотників ворога
07 травень, 02:16
Українські військові знищили за добу п'ять повітряних цілей ворога Українські військові знищили за добу п'ять повітряних цілей ворога
18 квітень, 00:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЗСУ пояснили, чому росіяни запускають іранські дрони вночі
Сьогодні, 13:17
 0
Росія готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями, – ISW
Сьогодні, 13:00
 0
На скільки масованих обстрілів у Росії ще вистачить ракет
Сьогодні, 12:38
 0
Уночі Сили ППО знищили 30 «шахідів»
Сьогодні, 12:15
 0
За тиждень майже у 170 волинянин виявили COVID-19
Сьогодні, 11:56
 0
Медіа
відео
1/8