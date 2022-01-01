Уночі Сили ППО знищили 30 «шахідів»





Про це



Зазначається, що загалом виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів. Ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.



До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.



Для довідки: Shahed 136 — дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 19 грудня Сили протиповітряної оборони збили 30 дронів-камікадзе Shahed-136/131, якими російські окупаційні війська атакували Україну.Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ в телеграмі.Зазначається, що загалом виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів. Ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.Shahed 136 — дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.

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