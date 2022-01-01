Уночі Сили ППО знищили 30 «шахідів»
Сьогодні, 12:15
У ніч на 19 грудня Сили протиповітряної оборони збили 30 дронів-камікадзе Shahed-136/131, якими російські окупаційні війська атакували Україну.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ в телеграмі.
Зазначається, що загалом виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів. Ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.
До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.
Для довідки: Shahed 136 — дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.
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Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ в телеграмі.
Зазначається, що загалом виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів. Ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.
До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.
Для довідки: Shahed 136 — дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.
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