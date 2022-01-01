Росія готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями, – ISW





Про це повідомляє



Експерти наводять низку факторів, які можуть свідчити про такі плани Кремля щодо чергового масштабного вторгнення у 2023 році.



Російське військове керівництво веде кампанію щодо удавання себе частиною ефективного апарату воєнного часу, намагаючись змінити громадську думку про невдачі РФ у її війні проти України.



Так, Міноборони РФ опублікувало 18 грудня кадри, на яких, як повідомляється, голова військового відомства Сергій Шойгу перебуває з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі (ПВО) та інспектує угруповання російських військ у зоні бойових дій в Україні. Повідомляється, що Шойгу заслухав доповіді від польових командирів і спілкувався безпосередньо з особовим складом на передовій, приділяючи "особливу увагу організації всебічного забезпечення військ, умовам дислокації особового складу в польових умовах, а також роботі медичних і тилових частин".



А за день до цього, 17 грудня, Міноборони РФ опублікувало кадри, на яких Шойгу присутній на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим та командувачем Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергієм Суровікіним для обговорення найближчих та середньострокових пропозицій для російських операцій в Україні.



Нещодавні дії Шойгу дозволяють припустити, що Міноборони Росії намагається зміцнити свою репутацію ефективного військового органу перед послідовною критикою його ведення війни з боку провоєнної спільноти, зазначають аналітики.



Нещодавні узгоджені зусилля російських військових чиновників презентувати себе активно залученими до планування та контролю воєнних дій, особливо за відсутності відчутних воєнних перемог в Україні, можуть свідчити про те, що РФ готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями, йдеться у матеріалі ISW.



"Візит Шойгу до ПВО - з його наголосом на матеріально-технічне забезпечення та медичну підтримку - ймовірно, є частиною спроби показати, що військове керівництво виправляє руйнівні невдачі російських збройних сил у тих областях, які були предметом постійних гнівних коментарів з боку військових блогерів та протестів солдатів та їхніх сімей", - зазначається в публікації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російське військово-політичне керівництво робить зусилля щодо підготовки до нового наступу на Україну, яке може відбутися найближчими місяцями.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).Експерти наводять низку факторів, які можуть свідчити про такі плани Кремля щодо чергового масштабного вторгнення у 2023 році.Російське військове керівництво веде кампанію щодо удавання себе частиною ефективного апарату воєнного часу, намагаючись змінити громадську думку про невдачі РФ у її війні проти України.Так, Міноборони РФ опублікувало 18 грудня кадри, на яких, як повідомляється, голова військового відомстваперебуває з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі (ПВО) та інспектує угруповання російських військ у зоні бойових дій в Україні. Повідомляється, що Шойгу заслухав доповіді від польових командирів і спілкувався безпосередньо з особовим складом на передовій, приділяючи "особливу увагу організації всебічного забезпечення військ, умовам дислокації особового складу в польових умовах, а також роботі медичних і тилових частин".А за день до цього, 17 грудня, Міноборони РФ опублікувало кадри, на яких Шойгу присутній на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, начальником Генерального штабута командувачем Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергієм Суровікіним для обговорення найближчих та середньострокових пропозицій для російських операцій в Україні.Нещодавні дії Шойгу дозволяють припустити, що Міноборони Росії намагається зміцнити свою репутацію ефективного військового органу перед послідовною критикою його ведення війни з боку провоєнної спільноти, зазначають аналітики.Нещодавні узгоджені зусилля російських військових чиновників презентувати себе активно залученими до планування та контролю воєнних дій, особливо за відсутності відчутних воєнних перемог в Україні, можуть свідчити про те, що РФ готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями, йдеться у матеріалі ISW."Візит Шойгу до ПВО - з його наголосом на матеріально-технічне забезпечення та медичну підтримку - ймовірно, є частиною спроби показати, що військове керівництво виправляє руйнівні невдачі російських збройних сил у тих областях, які були предметом постійних гнівних коментарів з боку військових блогерів та протестів солдатів та їхніх сімей", - зазначається в публікації.

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