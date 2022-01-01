У ЗСУ пояснили, чому росіяни запускають іранські дрони вночі

У ЗСУ пояснили, чому росіяни запускають іранські дрони вночі
Для наявних у ППО засобів, робота яких полягає у візуальній прив'язці, треба бачити ціль. Вночі видимість погіршується.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону спікер командування ВПС ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНІАН.

Серед таких засобів ППО – і стрілецька зброя, і великокаліберні кулемети, що знищують ворожі цілі вже тоді, коли об'єкт у зоні видимості.

"Все це є система (ППО – ред.), яка відстежує і виявляє. Якщо у темну пору доби, то це не ті засоби, які можуть працювати з візуальною прив'язкою (стрілецька зброя, гарматні установки) – їм потрібно бачити ціль, тому противник використовує (дрони – ред.) саме уночі, як за годинником", - пояснив Ігнат.

Він наголосив, що у використанні Росією іранських дронів є певна тенденція: "То вони (росіяни – ред.) починають о 22:50, то о 23:00 з переходом у ніч до 5:00 ранку можуть запускати ті дрони".

Вночі, 19 грудня, російські терористи атакували Миколаївську область іранськими безпілотниками. Тоді ж повітряна тривога пролунала й у Києві.

Вибухи прогриміли у Шевченківському та Солом’янському районах столиці. За даними Повітряних сил, Росія здійснила пуск близько 35 іранських дронів, 30 з яких було збито силами ППО. Є влучання в об’єкт інфраструктури та приватні будинки. Повідомляється про двх потерпілих. У самій столиці, на щастя, обійшлося без жертв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ЗСУ пояснили, чому росіяни запускають іранські дрони вночі
Сьогодні, 13:17
Росія готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями, – ISW
Сьогодні, 13:00
На скільки масованих обстрілів у Росії ще вистачить ракет
Сьогодні, 12:38
Уночі Сили ППО знищили 30 «шахідів»
Сьогодні, 12:15
За тиждень майже у 170 волинянин виявили COVID-19
Сьогодні, 11:56
Схожі новини
Росія готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями, – ISW Росія готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями, – ISW
Сьогодні, 13:00
Добу ворог розпочав із ударів БПлА, – Генштаб Добу ворог розпочав із ударів БПлА, – Генштаб
Сьогодні, 08:48
Росія за добу випустила 98 ракет по Україні, – Генштаб Росія за добу випустила 98 ракет по Україні, – Генштаб
17 грудень, 09:10
Греція може передати Україні комплекси ППО С-300 радянського зразка Греція може передати Україні комплекси ППО С-300 радянського зразка
17 грудень, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЗСУ пояснили, чому росіяни запускають іранські дрони вночі
Сьогодні, 13:17
 0
Росія готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями, – ISW
Сьогодні, 13:00
 0
На скільки масованих обстрілів у Росії ще вистачить ракет
Сьогодні, 12:38
 0
Уночі Сили ППО знищили 30 «шахідів»
Сьогодні, 12:15
 0
За тиждень майже у 170 волинянин виявили COVID-19
Сьогодні, 11:56
 0
Медіа
відео
1/8