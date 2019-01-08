Волонтерка виготовила ялинкові іграшки із Залужним

Дана Ярова презентувала незвичайні іграшки, які можуть прикрасити ялинку на Новий 2023 рік.



Про це Дана повідомила на своїй фейсбук-сторінці,



На іграшках зображений головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.



Вона уточнила, що запустить ці іграшки на продаж, а отримані кошти спрямує на допомогу ЗСУ. Волонтерка також розповіла з якими труднощами довелось зіштовхнутися під час процесу створення.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Справжнє передноворічне диво»: дружина воїна розповіла, як Залужний виконав бажання її сина



«Я стримала своє слово. Але, чого мені те було варто. Відсутність електропостачання… Відсутність заготовок під ялинкові іграшки. бо ніхто не завозив. Розбиті виробництва ялинкових іграшок. Попри це я напишу після війни в мемуарах. Попри все — я зробила, які б палки в колеса мені не вставляли», — відзначила Дана.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська волонтеркапрезентувала незвичайні іграшки, які можуть прикрасити ялинку на Новий 2023 рік.Про це Дана повідомила на своїй фейсбук-сторінці, передає інтернет-ресурс «ШоТам».На іграшках зображений головнокомандувач Збройних сил УкраїниВона уточнила, що запустить ці іграшки на продаж, а отримані кошти спрямує на допомогу ЗСУ. Волонтерка також розповіла з якими труднощами довелось зіштовхнутися під час процесу створення.«Я стримала своє слово. Але, чого мені те було варто. Відсутність електропостачання… Відсутність заготовок під ялинкові іграшки. бо ніхто не завозив. Розбиті виробництва ялинкових іграшок. Попри це я напишу після війни в мемуарах. Попри все — я зробила, які б палки в колеса мені не вставляли», — відзначила Дана.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію