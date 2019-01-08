Волонтерка виготовила ялинкові іграшки із Залужним

Волонтерка виготовила ялинкові іграшки із Залужним
Українська волонтерка Дана Ярова презентувала незвичайні іграшки, які можуть прикрасити ялинку на Новий 2023 рік.

Про це Дана повідомила на своїй фейсбук-сторінці, передає інтернет-ресурс «ШоТам».

На іграшках зображений головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Вона уточнила, що запустить ці іграшки на продаж, а отримані кошти спрямує на допомогу ЗСУ. Волонтерка також розповіла з якими труднощами довелось зіштовхнутися під час процесу створення.

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«Я стримала своє слово. Але, чого мені те було варто. Відсутність електропостачання… Відсутність заготовок під ялинкові іграшки. бо ніхто не завозив. Розбиті виробництва ялинкових іграшок. Попри це я напишу після війни в мемуарах. Попри все — я зробила, які б палки в колеса мені не вставляли», — відзначила Дана.

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Теги: Залужний, свято, ялинкові іграшки, благодійність
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