Скандальний священник УПЦ МП з Обениж зміг відсудити гроші у ще одного селянина

Святослав Чижук з села Обенижі на Турійщині відсудив гроші в уродженця села Соловичі Валерія З.



Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, який оприлюднили 12 грудня, - пише



Нагадаємо, у селі Обенижі на Турійщині священник УПЦ МП Василем Созонюком. 3 листопада відбулося засідання. Однак, суд перенесли, бо священник не з'явився через страх, що на нього нападуть агресивні люди. Церква цього села нещодавно перейшла до ПЦУ. А місцевий священник вимагає від батька загиблої медички гроші, кажучи, що через нього втратив церкву.



14 листопада заслухав покази священника і призначив нове засідання на 8 грудня. 8 грудня кримінальне провадження закрили.



Розгляд справи Валерія З. відбувався паралельно до справи проти Василя Созонюка. Надходження справи до суду було 1 вересня, а вирок оголосили 9 грудня.



У судовій справі зазначається, що 15 серпня 2022 року близько 20 години, Валерій знаходячись на подвір`ї свого будинку завдав один удар кулаком в обличчя священнику, який завдав останньому фізичного болю і не спричинив тілесних ушкоджень.



Обвинувачений чоловік, обставини, викладені у обвинувальному акті, не оспорював, зокрема умисне нанесення ним двох ударів в обличчя потерпілого. Удари, за його твердженням, зумовила неправильна, на його думку, поведінка потерпілого, котрий проти волі громади, яка його не хоче, намагався продовжувати богослужіння в селі і взагалі перебувати там. При цьому, потерпілий, відстоюючи свою позицію, застосовував методи, які дратують і провокують мешканців села.



Потерпілий священник УПЦ МП Святослав Чижук на суді говорив, що багато років здійснював богослужіння в селі Обенижі, мав з усіма хороші стосунки, в тому числі і з обвинуваченим. Проблема виникла, коли частина мешканців села вирішила змінити приналежність до ПЦУ. Ця проблема почала вирішуватись не у правовий, а у силовий спосіб. За його словами у нього разом з церквою відібрали будинок, у якому він мешкав з сім`єю, а його речі виставили на вулицю.



Окрім цього, священник на суді розповідав, що його намагання вести богослужіння по домівках прихожан і взагалі перебувати в селі викликали агресію, образи і спротив серед окремих мешканців села, в тому числі зі сторони обвинуваченого. У день нападу обвинуваченому не сподобалося, що він демонтує належні йому особисто відеокамери, з тим, щоб їх відремонтувати. Обвинувачений поводив себе агресивно, образливо і зверхньо, наніс йому один удар кулаком в обличчя, який завдав фізичного болю, однак не спричинив тілесних ушкоджень. Він викликав поліцію, яка разом з ним прибула до домівки обвинуваченого. У ході спілкування з поліцією, у її присутності, обвинувачений зненацька наніс йому ще один удар кулаком в обличчя.



Показання потерпілого священника підтверджуються відеозаписом, з якого видно, що обвинувачений зненацька, несподівано для потерпілого, в присутності поліцейських, наніс потерпілому удар кулаком в обличчя.



Зрештою суд визнав Валерія винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.126 КК України, і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 гривень.



Цивільний позов потерпілого задовольнили повністю. Зокрема, з обвинуваченого чоловіка на користь священника стягнули відшкодування завданої йому моральної шкоди 5000 гривень і понесені ним витрати на правову допомогу в сумі 3000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скандальний священник Української Православної Церкви Московського патріархатуз села Обенижі на Турійщині відсудив гроші в уродженця села СоловичіПро це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, який оприлюднили 12 грудня, - пише Район.Турійськ. Нагадаємо, у селі Обенижі на Турійщині священник УПЦ МП Святослав Чижук судиться з батьком загиблої на війні медикині Олени Созонюк . 3 листопада відбулося засідання. Однак, суд перенесли, бо священник не з'явився через страх, що на нього нападуть агресивні люди. Церква цього села нещодавно перейшла до ПЦУ. А місцевий священник вимагає від батька загиблої медички гроші, кажучи, що через нього втратив церкву.14 листопада заслухав покази священника і призначив нове засідання на 8 грудня. 8 грудня кримінальне провадження закрили.Розгляд справи Валерія З. відбувався паралельно до справи проти Василя Созонюка. Надходження справи до суду було 1 вересня, а вирок оголосили 9 грудня.У судовій справі зазначається, що 15 серпня 2022 року близько 20 години, Валерій знаходячись на подвір`ї свого будинку завдав один удар кулаком в обличчя священнику, який завдав останньому фізичного болю і не спричинив тілесних ушкоджень.Обвинувачений чоловік, обставини, викладені у обвинувальному акті, не оспорював, зокрема умисне нанесення ним двох ударів в обличчя потерпілого. Удари, за його твердженням, зумовила неправильна, на його думку, поведінка потерпілого, котрий проти волі громади, яка його не хоче, намагався продовжувати богослужіння в селі і взагалі перебувати там. При цьому, потерпілий, відстоюючи свою позицію, застосовував методи, які дратують і провокують мешканців села.Потерпілий священник УПЦ МП Святослав Чижук на суді говорив, що багато років здійснював богослужіння в селі Обенижі, мав з усіма хороші стосунки, в тому числі і з обвинуваченим. Проблема виникла, коли частина мешканців села вирішила змінити приналежність до ПЦУ. Ця проблема почала вирішуватись не у правовий, а у силовий спосіб. За його словами у нього разом з церквою відібрали будинок, у якому він мешкав з сім`єю, а його речі виставили на вулицю.Окрім цього, священник на суді розповідав, що його намагання вести богослужіння по домівках прихожан і взагалі перебувати в селі викликали агресію, образи і спротив серед окремих мешканців села, в тому числі зі сторони обвинуваченого. У день нападу обвинуваченому не сподобалося, що він демонтує належні йому особисто відеокамери, з тим, щоб їх відремонтувати. Обвинувачений поводив себе агресивно, образливо і зверхньо, наніс йому один удар кулаком в обличчя, який завдав фізичного болю, однак не спричинив тілесних ушкоджень. Він викликав поліцію, яка разом з ним прибула до домівки обвинуваченого. У ході спілкування з поліцією, у її присутності, обвинувачений зненацька наніс йому ще один удар кулаком в обличчя.Показання потерпілого священника підтверджуються відеозаписом, з якого видно, що обвинувачений зненацька, несподівано для потерпілого, в присутності поліцейських, наніс потерпілому удар кулаком в обличчя.Зрештою суд визнав Валерія винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.126 КК України, і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 гривень.Цивільний позов потерпілого задовольнили повністю. Зокрема, з обвинуваченого чоловіка на користь священника стягнули відшкодування завданої йому моральної шкоди 5000 гривень і понесені ним витрати на правову допомогу в сумі 3000 гривень.

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