На Волині чоловік на озері провалився під лід і потонув

На Волині чоловік на озері провалився під лід і потонув
На Волині зареєстровано перший випадок загибелі людини на кризі цієї зими.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Випадок трапився сьогодні вранці, 19 грудня, на озері Пісочне біля с. Мельники Ковельсього району.

На місці події працювали рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька. На човні, прорубуючи лід та відштовхуючись драбиною палкою, з рятувальною мотузкою та рятувальним кругом, бійці ДСНС дістались до потерпілого та доправили до берега.

На березі медики провели заходи серцево-легеневої реанімації, але врятувати життя людині вже було неможливо.

Загиблий - чоловік, 1963 р.н.
На Волині чоловік на озері провалився під лід і потонув

Обставини події з'ясовуються.

"Громадяни, дотримуйтесь правил безпеки, не наражайте своє життя на небезпеку! Не виходьте на тонкий лід, який ще немає достатньої міцності!" - наголошують рятувальники.

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Теги: Волинь, озеро, лід, смерть, чоловік
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