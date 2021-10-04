На Волині чоловік на озері провалився під лід і потонув
Сьогодні, 14:25
На Волині зареєстровано перший випадок загибелі людини на кризі цієї зими.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Випадок трапився сьогодні вранці, 19 грудня, на озері Пісочне біля с. Мельники Ковельсього району.
На місці події працювали рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька. На човні, прорубуючи лід та відштовхуючись драбиною палкою, з рятувальною мотузкою та рятувальним кругом, бійці ДСНС дістались до потерпілого та доправили до берега.
На березі медики провели заходи серцево-легеневої реанімації, але врятувати життя людині вже було неможливо.
Загиблий - чоловік, 1963 р.н.
Обставини події з'ясовуються.
"Громадяни, дотримуйтесь правил безпеки, не наражайте своє життя на небезпеку! Не виходьте на тонкий лід, який ще немає достатньої міцності!" - наголошують рятувальники.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Випадок трапився сьогодні вранці, 19 грудня, на озері Пісочне біля с. Мельники Ковельсього району.
На місці події працювали рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька. На човні, прорубуючи лід та відштовхуючись драбиною палкою, з рятувальною мотузкою та рятувальним кругом, бійці ДСНС дістались до потерпілого та доправили до берега.
На березі медики провели заходи серцево-легеневої реанімації, але врятувати життя людині вже було неможливо.
Загиблий - чоловік, 1963 р.н.
Обставини події з'ясовуються.
"Громадяни, дотримуйтесь правил безпеки, не наражайте своє життя на небезпеку! Не виходьте на тонкий лід, який ще немає достатньої міцності!" - наголошують рятувальники.
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