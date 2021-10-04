На Волині чоловік на озері провалився під лід і потонув

На Волині зареєстровано перший випадок загибелі людини на кризі цієї зими.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Випадок трапився сьогодні вранці, 19 грудня, на озері Пісочне біля с. Мельники Ковельсього району.На місці події працювали рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька. На човні, прорубуючи лід та відштовхуючись драбиною палкою, з рятувальною мотузкою та рятувальним кругом, бійці ДСНС дістались до потерпілого та доправили до берега.На березі медики провели заходи серцево-легеневої реанімації, але врятувати життя людині вже було неможливо.Загиблий - чоловік, 1963 р.н.Обставини події з'ясовуються."Громадяни, дотримуйтесь правил безпеки, не наражайте своє життя на небезпеку! Не виходьте на тонкий лід, який ще немає достатньої міцності!" - наголошують рятувальники.