На Волині – смертельна ДТП: поліція розшукує свідків





Про це



Відомо, що водій Volkswagen, обганяючи інший легковик, виїхав на смугу зустрічного руху та наїхав на двох велосипедистів. Чоловіки отримали тілесні ушкодження, один з них помер у лікарні.



Поліція просить зголоситися свідків дорожньо-транспортної пригоди, зокрема, і водія автомобіля, якого обганяв Volkswagen.



Якщо володієте важливою для слідства інформацією, телефонуйте за номером 0662716074.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аварія сталася 9 грудня близько восьмої ранку на автодорозі неподалік села Борохів Луцького району.Про це інформує пресслужба поліції Волині.Відомо, що водій Volkswagen, обганяючи інший легковик, виїхав на смугу зустрічного руху та наїхав на двох велосипедистів. Чоловіки отримали тілесні ушкодження, один з них помер у лікарні.Поліція просить зголоситися свідків дорожньо-транспортної пригоди, зокрема, і водія автомобіля, якого обганяв Volkswagen.

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