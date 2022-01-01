Путін прибув до Мінська

Володимир Путін прибув до Мінська, де має зустрітися з білоруським колегою Олександром Лукашенком.



Про це повідомили росЗМІ, пише



За інформацією росЗМІ, Лукашенко особисто зустрів Путіна в аеропорту Мінська.



Зазначається, що у переговорах беруть участь члени урядів двох країн, керівників міністерств та відомств.



Далі Путін і Лукашенко продовжать переговори у форматі віч-на-віч, після чого, як очікується, зроблять заяви і дадуть відповіді на запитання журналістів.



У переговорах президентів у вузькому складі також планується участь глав міністерств оборони двох країн.



Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що візит російського диктатора Володимира Путіна до Мінська є можливістю натиснути на білоруського президента Олександра Лукашенка.



Військові експерти припускають, що Путін, ймовірно, тиснутиме на Лукашенка, щоб отримати поступки в російсько-білоруській інтеграції, на зустрічі 19 грудня – першої зустрічі Путіна з Лукашенком у Мінську з 2019 року.



ISW пише, що Лукашенко вже створює інформаційні умови для відхилення російських інтеграційних вимог, як він це робив упродовж десятиліть.



Інститут вивчення війни також інформує, що візит Путіна до Мінська може свідчити про те, що Путін намагається створити умови для нової оцінки найбільш небезпечного курсу дій: відновлення наступу на Україну – можливо, на північ України або на Київ – взимку 2023 року.



Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведе сьогодні, 19 грудня, переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктаторприбув до Мінська, де має зустрітися з білоруським колегоюПро це повідомили росЗМІ, пише УНН За інформацією росЗМІ, Лукашенко особисто зустрів Путіна в аеропорту Мінська.Зазначається, що у переговорах беруть участь члени урядів двох країн, керівників міністерств та відомств.Далі Путін і Лукашенко продовжать переговори у форматі віч-на-віч, після чого, як очікується, зроблять заяви і дадуть відповіді на запитання журналістів.У переговорах президентів у вузькому складі також планується участь глав міністерств оборони двох країн.Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що візит російського диктатора Володимира Путіна до Мінська є можливістю натиснути на білоруського президента Олександра Лукашенка.Військові експерти припускають, що Путін, ймовірно, тиснутиме на Лукашенка, щоб отримати поступки в російсько-білоруській інтеграції, на зустрічі 19 грудня – першої зустрічі Путіна з Лукашенком у Мінську з 2019 року.ISW пише, що Лукашенко вже створює інформаційні умови для відхилення російських інтеграційних вимог, як він це робив упродовж десятиліть.Інститут вивчення війни також інформує, що візит Путіна до Мінська може свідчити про те, що Путін намагається створити умови для нової оцінки найбільш небезпечного курсу дій: відновлення наступу на Україну – можливо, на північ України або на Київ – взимку 2023 року.Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведе сьогодні, 19 грудня, переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Перемовини відбудуться у Палаці Незалежності, що у Мінську

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