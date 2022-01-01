СБУ затримала на Одещині зрадницю, яка збирала кошти для російських окупаційних військ

СБУ затримала на Одещині зрадницю, яка збирала кошти для російських окупаційних військ
СБУ затримала на Одещині ворожу поплічницю, яка збирала кошти для російських окупаційних військ в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну пособницю ворога в Одеській області.

Зловмисниця організувала збір грошей на потреби російських окупаційних угруповань, які воюють проти Сил оборони на південному та східному фронтах.

Серед цих ворожих підрозділів – російські батальйонно-тактичні групи, що перебувають у захоплених районах Маріуполя та Херсонщини.

Для збору коштів жінка розміщувала відповідні пости у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

У цих повідомленнях вона закликала підтримати окупантів і допомогти їм з матеріально-технічним забезпеченням.
СБУ затримала на Одещині зрадницю, яка збирала кошти для російських окупаційних військ

Для цього пропонувала перерахувати гроші на банківську картку свого родича, що перебуває в місцях тимчасової дислокації військових угруповань РФ.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у ході контрдиверсійних заходів.

За даними слідства, фігуранткою є мешканка Одещини, яка підтримувала збройну агресію проти України.

Свої прокремлівські погляди вона активно поширювала через російські соцмережі, а також під час спілкування з оточуючими.
СБУ затримала на Одещині зрадницю, яка збирала кошти для російських окупаційних військ

Встановлено, що її родичі вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації «ДНР» і беруть активну участь у бойових діях проти українських військ.

На початку повномасштабного вторгнення бойовики увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

Саме через них вона намагалась налагодити безперебійний канал фінансування рашистів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
СБУ затримала на Одещині зрадницю, яка збирала кошти для російських окупаційних військ

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ Одеської області за координації Департаменту контррозвідки Служби безпеки із залученням Сил спеціальних операцій ЗСУ та процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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