Яйця, молоко, олія: на що на Волині зросли ціни найбільше





Про це свідчать дані обласного управління статистики, пише



Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 26 %.



Найбільше в області подорожчали яйця та молоко (на 14,9 % і 7,3 % відповідно). Зросла також ціна соняшникової олії – на 3,8 %. Окрім того, серед продуктів, які здорожчали: сметана, сир, яловичина і телятина, хліб і кисломолочна продукція (на 7,3–0,5%).



Як зазначили в обласному управлінні статистики, водночас на споживчих ринках Волині подешевшали фрукти, свинина, продукти переробки зернових, рис, масло, цукор (на 7,9–1,0%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На споживчих ринках області у листопаді ціни на продукти зросли на 0,5 %. Найбільше подорожчали яйця, молоко та соняшникова олія.Про це свідчать дані обласного управління статистики, пише Суспільне. Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 26 %.Найбільше в області подорожчали яйця та молоко (на 14,9 % і 7,3 % відповідно). Зросла також ціна соняшникової олії – на 3,8 %. Окрім того, серед продуктів, які здорожчали: сметана, сир, яловичина і телятина, хліб і кисломолочна продукція (на 7,3–0,5%).Як зазначили в обласному управлінні статистики, водночас на споживчих ринках Волині подешевшали фрукти, свинина, продукти переробки зернових, рис, масло, цукор (на 7,9–1,0%).

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