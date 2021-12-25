Яйця, молоко, олія: на що на Волині зросли ціни найбільше
Сьогодні, 16:15
На споживчих ринках області у листопаді ціни на продукти зросли на 0,5 %. Найбільше подорожчали яйця, молоко та соняшникова олія.
Про це свідчать дані обласного управління статистики, пише Суспільне.
Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 26 %.
Найбільше в області подорожчали яйця та молоко (на 14,9 % і 7,3 % відповідно). Зросла також ціна соняшникової олії – на 3,8 %. Окрім того, серед продуктів, які здорожчали: сметана, сир, яловичина і телятина, хліб і кисломолочна продукція (на 7,3–0,5%).
Як зазначили в обласному управлінні статистики, водночас на споживчих ринках Волині подешевшали фрукти, свинина, продукти переробки зернових, рис, масло, цукор (на 7,9–1,0%).
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Про це свідчать дані обласного управління статистики, пише Суспільне.
Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 26 %.
Найбільше в області подорожчали яйця та молоко (на 14,9 % і 7,3 % відповідно). Зросла також ціна соняшникової олії – на 3,8 %. Окрім того, серед продуктів, які здорожчали: сметана, сир, яловичина і телятина, хліб і кисломолочна продукція (на 7,3–0,5%).
Як зазначили в обласному управлінні статистики, водночас на споживчих ринках Волині подешевшали фрукти, свинина, продукти переробки зернових, рис, масло, цукор (на 7,9–1,0%).
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