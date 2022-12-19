У спецслужбі бачать ризик вторгнення Росії в Молдову у 2023 році

Александру Мустяце вважає, що ризик вторгнення Росії на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.



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"Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому, коли це станеться: чи то на початку року, у січні, лютому, чи то пізніше, у березні, квітні", – сказав керівник молдовської спецслужби.



"Але, судячи з наявної у нас інформації, Росія може піти далі, щоб створити коридор із Придністровським регіоном, який є територією Молдови. Тоді з ясністю можна буде сказати, що так, вони мають намір дійти сюди, з'єднатися. Що настане за цим, їхні наміри щодо Кишинева, ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик", – додав він.



Мустяце нагадав, що у Придністровському регіоні розташований найбільший у Європі склад боєприпасів, який охороняється росіянами, і гіпотетичне вторгнення РФ у Молдову може бути пов’язане з використанням цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.



Пізніше Служба безпеки та інформації Молдови опублікувала коментар-уточнення слів свого керівника.



"Директор СІБ зазначив, що мета Російської Федерації щодо створення сухопутного коридору до Придністровського регіону залишається актуальною і сьогодні, а новий наступ Російської Федерації в цьому напрямку може відбутися вже у 2023 році. Імплементація також залежить від розвитку подій у війні в Україні", – йдеться в коментарі.



Як повідомлялося, Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Служби інформації та безпеки Молдовивважає, що ризик вторгнення Росії на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.Про це, як пише "Європейська правда" , Мустяце сказав в інтерв’ю TVR Moldova."Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому, коли це станеться: чи то на початку року, у січні, лютому, чи то пізніше, у березні, квітні", – сказав керівник молдовської спецслужби."Але, судячи з наявної у нас інформації, Росія може піти далі, щоб створити коридор із Придністровським регіоном, який є територією Молдови. Тоді з ясністю можна буде сказати, що так, вони мають намір дійти сюди, з'єднатися. Що настане за цим, їхні наміри щодо Кишинева, ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик", – додав він.Мустяце нагадав, що у Придністровському регіоні розташований найбільший у Європі склад боєприпасів, який охороняється росіянами, і гіпотетичне вторгнення РФ у Молдову може бути пов’язане з використанням цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.Пізніше Служба безпеки та інформації Молдови опублікувала коментар-уточнення слів свого керівника."Директор СІБ зазначив, що мета Російської Федерації щодо створення сухопутного коридору до Придністровського регіону залишається актуальною і сьогодні, а новий наступ Російської Федерації в цьому напрямку може відбутися вже у 2023 році. Імплементація також залежить від розвитку подій у війні в Україні", – йдеться в коментарі.Як повідомлялося, Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться.

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