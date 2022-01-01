Реставровані інста-двері Луцька набирають нової популярності





Про це повідомляє

Реставрація дверей відбувалася у місті Івано-Франківськ місцевою компанією «Хіта», йдеться на сайті проєкту «Медіаграмотніть в регіонах України».



Начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська розповіла, що у Луцьку роблять цілісну промоцію міста, його бренду. А двері, які повернулись оновленими, — це лише маленька частинка поряд із сотнями інших, що складають цілісну мозаїку образу Луцька для кожного, хто сюди приїжджає.



«Слоган нашого міста – «Луцьк — приємне відкриття»: відкриття історії, традицій, культури нашого міста, його сенсів і змістів. У тому числі і цих дверей… Від початку, як тільки двері було встановлено, поширювали інформацію на своїх ресурсах у соціальних мережах, що мало гарний позитивний відгук», — зазначила вона.



Катерина Теліпська додає, що в управлінні туризму та промоції міста виникла ідея надрукувати листівки із зображенням дверей.



«Зараз їх вже можна придбати у Центрі туристичної інформації та послуг. Плануємо аби в Центрі з’явились і інші цікаві дрібнички з їх зображенням — магніти, конверти тощо. Думаю, що луцькі двері стануть частиною інста-екскурсії, оскільки відразу побачили бажання людей фотографуватись біля них», — зазначила вона.



Катерина Теліпська сказала, чому старовинні двері Луцька стали такими популярними:



«Двері красиві, кольорові, яскраві і просто створені для того, щоб їх сфотографувати, мають художню цінність. А ще — це частинка нашої культурної спадщини, яка потребує привернення уваги, переосмислення і збереження. Хтозна, може якісь із цих дверей тепер стануть місцем зустрічі, як «бімбом» чи ЦУМ, і скоро можна буде почути: «Чекаю тебе біля смарагдових дверей».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї осені троє популярних старовинних дверей Луцька повернули на свої місця після реставрації. Нещодавно вони також з’явилися на листівках у Центрі туристичної інформації міста, що знаходиться на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.Про це повідомляє Сила правди.

Реставрація дверей відбувалася у місті Івано-Франківськ місцевою компанією «Хіта», йдеться на сайті проєкту «Медіаграмотніть в регіонах України».Начальниця управління туризму та промоції містарозповіла, що у Луцьку роблять цілісну промоцію міста, його бренду. А двері, які повернулись оновленими, — це лише маленька частинка поряд із сотнями інших, що складають цілісну мозаїку образу Луцька для кожного, хто сюди приїжджає.«Слоган нашого міста – «Луцьк — приємне відкриття»: відкриття історії, традицій, культури нашого міста, його сенсів і змістів. У тому числі і цих дверей… Від початку, як тільки двері було встановлено, поширювали інформацію на своїх ресурсах у соціальних мережах, що мало гарний позитивний відгук», — зазначила вона.Катерина Теліпська додає, що в управлінні туризму та промоції міста виникла ідея надрукувати листівки із зображенням дверей.«Зараз їх вже можна придбати у Центрі туристичної інформації та послуг. Плануємо аби в Центрі з’явились і інші цікаві дрібнички з їх зображенням — магніти, конверти тощо. Думаю, що луцькі двері стануть частиною інста-екскурсії, оскільки відразу побачили бажання людей фотографуватись біля них», — зазначила вона.Катерина Теліпська сказала, чому старовинні двері Луцька стали такими популярними:«Двері красиві, кольорові, яскраві і просто створені для того, щоб їх сфотографувати, мають художню цінність. А ще — це частинка нашої культурної спадщини, яка потребує привернення уваги, переосмислення і збереження. Хтозна, може якісь із цих дверей тепер стануть місцем зустрічі, як «бімбом» чи ЦУМ, і скоро можна буде почути: «Чекаю тебе біля смарагдових дверей».

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