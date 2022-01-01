«Справжнє передноворічне диво»: дружина воїна розповіла, як Залужний виконав бажання її сина
Сьогодні, 17:38
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний взяв участь в акції "Стань святим Миколаєм для дитини, яку війна розлучила з татом". Генерал здійснив мрію сина одного з бійців.
Про це розповіла мати хлопця Олена Варфоломєєва, передає 24 канал.
"Цього року, цього страшного і важкого для всіх нас року, у моєї дитини сталося справжнє передноворічне диво! Коли кілька тижнів тому мені зателефонували з департаменту соціальної політики з запрошенням взяти участь в акції "Стань святим Миколаєм для дитини, яку війна розлучила з татом", я особливо ні на що і не розраховувала. Запропонували сину написати листа з побажаннями. Моя дитина нічого не попросила, окрім аби тато знайшовся… А ще написав, що мріє про зустріч з Валерієм Залужним", – розповіла Олена Варфоломєєва.
За її словами, вона передала лист сина, як є. Згодом їй зателефонували і повідомили, що Валерій Залужний запрошує Івана на зустріч.
"Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше – віру. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити!" – зазначила дружина бійця.
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Про це розповіла мати хлопця Олена Варфоломєєва, передає 24 канал.
"Цього року, цього страшного і важкого для всіх нас року, у моєї дитини сталося справжнє передноворічне диво! Коли кілька тижнів тому мені зателефонували з департаменту соціальної політики з запрошенням взяти участь в акції "Стань святим Миколаєм для дитини, яку війна розлучила з татом", я особливо ні на що і не розраховувала. Запропонували сину написати листа з побажаннями. Моя дитина нічого не попросила, окрім аби тато знайшовся… А ще написав, що мріє про зустріч з Валерієм Залужним", – розповіла Олена Варфоломєєва.
За її словами, вона передала лист сина, як є. Згодом їй зателефонували і повідомили, що Валерій Залужний запрошує Івана на зустріч.
"Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше – віру. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити!" – зазначила дружина бійця.
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