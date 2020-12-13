Волинянина, який регулярно кермує в нетверезому стані, оштрафували на 51 тисячу гривень





Про це стало відомо з постанови Ківерцівського районного суду,



13 листопада водій «Форд Транзит» Микола Ю. керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду на стан сп’яніння він відмовився.



На розгляд справи правопорушник також не з'явився. Тому суд розглянув справу без його присутності.



Докази підтвердили вину водія у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 130 КУпАП, адже до цього він двічі протягом року піддавався адмінстягненню за керування у стані алкогольного сп`яніння.



Суд оштрафував водія-п’яничку на 51 тисячу гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині водія, який регулярно вживає алкоголь за кермом, оштрафували на 51 тисячу гривень.Про це стало відомо з постанови Ківерцівського районного суду, інформує ІА Волинські новини.13 листопада водій «Форд Транзит» Микола Ю. керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду на стан сп’яніння він відмовився.На розгляд справи правопорушник також не з'явився. Тому суд розглянув справу без його присутності.Докази підтвердили вину водія у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 130 КУпАП, адже до цього він двічі протягом року піддавався адмінстягненню за керування у стані алкогольного сп`яніння.Суд оштрафував водія-п’яничку на 51 тисячу гривень.

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