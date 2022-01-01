В «Укренерго» спростували фейк російської пропаганди про експорт електроенергії
Сьогодні, 19:22
Національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє про поширення РФ фейкового листа керівника компанії Володимира Кудрицького на українське міністерство енергетики про нібито "відновлення експорту".
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Зазначається, що автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління.
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В компанії додають, що "Рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна відєдналась 24 лютого назавжди.
Росіяни вчергове намагаються переконати українців, що у відключеннях електроенергії винні енергетики, а не 9 масованих хвиль ракетних атак.
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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Зазначається, що автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УПІЙМАТИ ФЕЙК: 10 способів розпізнати недостовірну інформацію в інтернеті
В компанії додають, що "Рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна відєдналась 24 лютого назавжди.
Росіяни вчергове намагаються переконати українців, що у відключеннях електроенергії винні енергетики, а не 9 масованих хвиль ракетних атак.
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