В «Укренерго» спростували фейк російської пропаганди про експорт електроенергії

Володимира Кудрицького на українське міністерство енергетики про нібито "відновлення експорту".



Про це



Зазначається, що автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління.



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В компанії додають, що "Рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна відєдналась 24 лютого назавжди.



Росіяни вчергове намагаються переконати українців, що у відключеннях електроенергії винні енергетики, а не 9 масованих хвиль ракетних атак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє про поширення РФ фейкового листа керівника компаніїна українське міністерство енергетики про нібито "відновлення експорту".Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".Зазначається, що автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління.В компанії додають, що "Рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна відєдналась 24 лютого назавжди.Росіяни вчергове намагаються переконати українців, що у відключеннях електроенергії винні енергетики, а не 9 масованих хвиль ракетних атак.

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