Погода у Луцьку на завтра, 19 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 19 грудня
У понеділок, 19 грудня, у Луцьку небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -9° до -1°.

Народний прогноз погоди: 19 грудня вшановується пам’ять святителя Миколи. З цього дня підходять другі морози — Миколині: “На Студеного Миколу снігу навалить гору”. Якщо на Миколу відлига, посилались на витівки поспішної зими: “Привезли зиму на санях до Миколи, ось тобі і довгождана відлига”. Погода цього дня передвіщала погоду на весняного Миколу (22 травня): “Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого”.

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Теги: Погода у Луцьку
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