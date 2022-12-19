Погода у Луцьку на завтра, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 19 грудня, у Луцьку небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Опадів не прогнозують.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -9° до -1°.
Народний прогноз погоди: 19 грудня вшановується пам’ять святителя Миколи. З цього дня підходять другі морози — Миколині: “На Студеного Миколу снігу навалить гору”. Якщо на Миколу відлига, посилались на витівки поспішної зими: “Привезли зиму на санях до Миколи, ось тобі і довгождана відлига”. Погода цього дня передвіщала погоду на весняного Миколу (22 травня): “Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -9° до -1°.
Народний прогноз погоди: 19 грудня вшановується пам’ять святителя Миколи. З цього дня підходять другі морози — Миколині: “На Студеного Миколу снігу навалить гору”. Якщо на Миколу відлига, посилались на витівки поспішної зими: “Привезли зиму на санях до Миколи, ось тобі і довгождана відлига”. Погода цього дня передвіщала погоду на весняного Миколу (22 травня): “Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині працює соціальна пральня. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:18
«Справжнє передноворічне диво»: дружина воїна розповіла, як Залужний виконав бажання її сина
Сьогодні, 17:38
Медіа