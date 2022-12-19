Погода у Луцьку на завтра, 19 грудня





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Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -9° до -1°.



Народний прогноз погоди: 19 грудня вшановується пам’ять святителя Миколи. З цього дня підходять другі морози — Миколині: “На Студеного Миколу снігу навалить гору”. Якщо на Миколу відлига, посилались на витівки поспішної зими: “Привезли зиму на санях до Миколи, ось тобі і довгождана відлига”. Погода цього дня передвіщала погоду на весняного Миколу (22 травня): “Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 19 грудня, у Луцьку небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Опадів не прогнозують.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -9° до -1°.19 грудня вшановується пам’ять святителя Миколи. З цього дня підходять другі морози — Миколині: “На Студеного Миколу снігу навалить гору”. Якщо на Миколу відлига, посилались на витівки поспішної зими: “Привезли зиму на санях до Миколи, ось тобі і довгождана відлига”. Погода цього дня передвіщала погоду на весняного Миколу (22 травня): “Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого”.

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