Скільки волонтерів погодились розвозити питну воду по Луцьку у разі надзвичайної ситуації

Скільки волонтерів погодились розвозити питну воду по Луцьку у разі надзвичайної ситуації
Десятеро волонтерів, у разі виникнення надзвичайної ситуації, розвозити воду лучанам.

Про це розповіла в коментарі Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал" Ольга Федоренко.

Одна з умов для волонтерів – наявність власного авто. Звернення про набір волонтерів комунальники опублікували у соцмережах 5 грудня.

"Є десятеро людей, які готові допомогти і зв'язалися з нами. Тепер ми коригуємо з ними подальші дії, у разі виникнення надзвичайної ситуації та відсутності води більше, ніж 24 години", – каже Ольга Федоренко.

З її слів, загалом існувала потреба у десятьох добровольцях з власним авто. Нині вирішується питання про можливість компенсації водіям-волонтерам грошей за паливо, яке вони витрачатимуть.

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Теги: Луцьк, розвозити воду, волонтери
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