Скільки волонтерів погодились розвозити питну воду по Луцьку у разі надзвичайної ситуації





Про це розповіла в коментарі Ольга Федоренко.



Одна з умов для волонтерів – наявність власного авто.



"Є десятеро людей, які готові допомогти і зв'язалися з нами. Тепер ми коригуємо з ними подальші дії, у разі виникнення надзвичайної ситуації та відсутності води більше, ніж 24 години", – каже Ольга Федоренко.



З її слів, загалом існувала потреба у десятьох добровольцях з власним авто. Нині вирішується питання про можливість компенсації водіям-волонтерам грошей за паливо, яке вони витрачатимуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Десятеро волонтерів, у разі виникнення надзвичайної ситуації, розвозити воду лучанам.Про це розповіла в коментарі Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал"Одна з умов для волонтерів – наявність власного авто. Звернення про набір волонтерів комунальники опублікували у соцмережах 5 грудня."Є десятеро людей, які готові допомогти і зв'язалися з нами. Тепер ми коригуємо з ними подальші дії, у разі виникнення надзвичайної ситуації та відсутності води більше, ніж 24 години", – каже Ольга Федоренко.З її слів, загалом існувала потреба у десятьох добровольцях з власним авто. Нині вирішується питання про можливість компенсації водіям-волонтерам грошей за паливо, яке вони витрачатимуть.

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