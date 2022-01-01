Скільки волонтерів погодились розвозити питну воду по Луцьку у разі надзвичайної ситуації
Сьогодні, 21:34
Десятеро волонтерів, у разі виникнення надзвичайної ситуації, розвозити воду лучанам.
Про це розповіла в коментарі Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал" Ольга Федоренко.
Одна з умов для волонтерів – наявність власного авто. Звернення про набір волонтерів комунальники опублікували у соцмережах 5 грудня.
"Є десятеро людей, які готові допомогти і зв'язалися з нами. Тепер ми коригуємо з ними подальші дії, у разі виникнення надзвичайної ситуації та відсутності води більше, ніж 24 години", – каже Ольга Федоренко.
З її слів, загалом існувала потреба у десятьох добровольцях з власним авто. Нині вирішується питання про можливість компенсації водіям-волонтерам грошей за паливо, яке вони витрачатимуть.
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Про це розповіла в коментарі Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал" Ольга Федоренко.
Одна з умов для волонтерів – наявність власного авто. Звернення про набір волонтерів комунальники опублікували у соцмережах 5 грудня.
"Є десятеро людей, які готові допомогти і зв'язалися з нами. Тепер ми коригуємо з ними подальші дії, у разі виникнення надзвичайної ситуації та відсутності води більше, ніж 24 години", – каже Ольга Федоренко.
З її слів, загалом існувала потреба у десятьох добровольцях з власним авто. Нині вирішується питання про можливість компенсації водіям-волонтерам грошей за паливо, яке вони витрачатимуть.
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