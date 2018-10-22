У Луцьку шукають людей, які розвозитимуть воду у разі надзвичайної ситуації





Про це повідомили у пресслужбі мерії.



КП «Луцькводоканал» здійснює закупівлю десяти однокубових ємностей для питної води в рамках програми цивільного захисту населення Луцької міської ради. Ємності будуть використані для набору питної води і її розвезення по місту в разі ворожих атак по об’єктах критичної інфраструктури у ситуаціях, якщо для відновлення постраждалих об’єктів знадобиться тривалий час.



У зв’язку з цим виникла необхідність в залученні волонтерів для розвезення питної води по найбільш густонаселених районах Луцька.



Тендер на закупівлю ємностей відбудеться орієнтовно до 12 грудня. Тому саме зараз є час залучити активістів до процесу розвезення і розливу.



"Запрошуємо всіх, хто має у своєму розпорядженні великі автомобілі, буси тощо, в яких вміститься однокубова бочка води, до співпраці!" - йдеться у повідомленні.



Розмір ємностей: довжина*ширина*висота =1500х1000х1000.



Охочих просять написати в приватні повідомлення сторінки «Луцькводоканал» за



Потрібно повідомити в особистому повідомленні за посиланням: своє ім’я, прізвище, особистий номер мобільного, марку авто і район, де найбільш зручно буде здійснювати розвезення і роздачу питної води.



Роздачу води організують в районах поблизу найбільших супермаркетів міста.



Долучатися можуть також власники великогабаритних авто, або власники великих ємностей для води, які також зможуть підвозити і роздавати воду людям.



Працівники КП «Луцькводоканал» забезпечуватимуть розлив води у ємності і нададуть всю необхідну допомогу по організації роздачі.

Кошти на закупівлю десяти однокубових ємностей уже виділено, триває процес закупівлі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Луцькводоканал» запрошує до співпраці волонтерів для розвезення питної води по місту в разі надзвичайної ситуації.Про це повідомили у пресслужбі мерії.КП «Луцькводоканал» здійснює закупівлю десяти однокубових ємностей для питної води в рамках програми цивільного захисту населення Луцької міської ради. Ємності будуть використані для набору питної води і її розвезення по місту в разі ворожих атак по об’єктах критичної інфраструктури у ситуаціях, якщо для відновлення постраждалих об’єктів знадобиться тривалий час.У зв’язку з цим виникла необхідність в залученні волонтерів для розвезення питної води по найбільш густонаселених районах Луцька.Тендер на закупівлю ємностей відбудеться орієнтовно до 12 грудня. Тому саме зараз є час залучити активістів до процесу розвезення і розливу."Запрошуємо всіх, хто має у своєму розпорядженні великі автомобілі, буси тощо, в яких вміститься однокубова бочка води, до співпраці!" - йдеться у повідомленні.Розмір ємностей: довжина*ширина*висота =1500х1000х1000.Охочих просять написати в приватні повідомлення сторінки «Луцькводоканал» за посиланням вже зараз, аби можна було сформувати відповідну групу «Доставка води» у Вайбері й створити осередок комунікації між волонтерами та працівниками підприємства, напрацювати алгоритм дій на випадок непередбачуваних обставин.Потрібно повідомити в особистому повідомленні за посиланням: своє ім’я, прізвище, особистий номер мобільного, марку авто і район, де найбільш зручно буде здійснювати розвезення і роздачу питної води.Роздачу води організують в районах поблизу найбільших супермаркетів міста.Долучатися можуть також власники великогабаритних авто, або власники великих ємностей для води, які також зможуть підвозити і роздавати воду людям.Працівники КП «Луцькводоканал» забезпечуватимуть розлив води у ємності і нададуть всю необхідну допомогу по організації роздачі.Кошти на закупівлю десяти однокубових ємностей уже виділено, триває процес закупівлі.

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