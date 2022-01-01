Україна заготовила рекордний запас паливної деревини
Сьогодні, 16:35
Державне агентство лісових ресурсів України повідомило, що в Україні заготовлено рекордний запас паливної деревини.
Про це повідомляє голова агентства Юрій Болоховець на Facebook-сторінці.
Як повідомляє керівник Держлісагентства, на 1 грудня на складах підприємства по всій Україні зберігається понад 260 тисяч кубометрів паливної деревини.
Крім того, за останній тиждень також заготовлено чимало дров, і показники заготівлі значно перевищують рівень реалізації. Загалом у грудні передбачено підготувати 314 тисяч кубометрів дров. Поставки тривають у східні та південні прифронтові райони. Великий осяг паливної деревини передається українським військовим.
"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", - підтверджує очільник Держлісагентства.
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Про це повідомляє голова агентства Юрій Болоховець на Facebook-сторінці.
Як повідомляє керівник Держлісагентства, на 1 грудня на складах підприємства по всій Україні зберігається понад 260 тисяч кубометрів паливної деревини.
Крім того, за останній тиждень також заготовлено чимало дров, і показники заготівлі значно перевищують рівень реалізації. Загалом у грудні передбачено підготувати 314 тисяч кубометрів дров. Поставки тривають у східні та південні прифронтові райони. Великий осяг паливної деревини передається українським військовим.
"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", - підтверджує очільник Держлісагентства.
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