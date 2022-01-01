Україна заготовила рекордний запас паливної деревини

Україна заготовила рекордний запас паливної деревини
Державне агентство лісових ресурсів України повідомило, що в Україні заготовлено рекордний запас паливної деревини.

Про це повідомляє голова агентства Юрій Болоховець на Facebook-сторінці.

Як повідомляє керівник Держлісагентства, на 1 грудня на складах підприємства по всій Україні зберігається понад 260 тисяч кубометрів паливної деревини.

Крім того, за останній тиждень також заготовлено чимало дров, і показники заготівлі значно перевищують рівень реалізації. Загалом у грудні передбачено підготувати 314 тисяч кубометрів дров. Поставки тривають у східні та південні прифронтові райони. Великий осяг паливної деревини передається українським військовим.

"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", - підтверджує очільник Держлісагентства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, запас паливної деревини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку шукають людей, які розвозитимуть воду у разі надзвичайної ситуації
Сьогодні, 17:07
Скільки всього катівень росіян знайшли на звільнених територіях
Сьогодні, 16:50
Україна заготовила рекордний запас паливної деревини
Сьогодні, 16:35
«Укренерго» підтвердило влучання ракет у критичну інфраструктуру
Сьогодні, 16:14
Російська атака: на території Молдови впала ракета
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
Скільки всього катівень росіян знайшли на звільнених територіях Скільки всього катівень росіян знайшли на звільнених територіях
Сьогодні, 16:50
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність» Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 14:15
США допоможуть Україні із захистом від повітряних атак РФ, – посол Брінк США допоможуть Україні із захистом від повітряних атак РФ, – посол Брінк
Сьогодні, 14:05
РФ планує нову хвилю мобілізації: для цього створюють спеціальний реєстр РФ планує нову хвилю мобілізації: для цього створюють спеціальний реєстр
Сьогодні, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині колишній в'язень обікрав магазин і пункт обміну валют
Сьогодні, 17:51
 0
У Рожищі в останню дорогу провели захисника Тараса Меліса. ФОТО
Сьогодні, 17:35
 0
У Луцьку шукають людей, які розвозитимуть воду у разі надзвичайної ситуації
Сьогодні, 17:07
 0
Скільки всього катівень росіян знайшли на звільнених територіях
Сьогодні, 16:50
 0
Україна заготовила рекордний запас паливної деревини
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8