Україна заготовила рекордний запас паливної деревини





Про це Юрій Болоховець на Facebook-сторінці.



Як повідомляє керівник Держлісагентства, на 1 грудня на складах підприємства по всій Україні зберігається понад 260 тисяч кубометрів паливної деревини.



Крім того, за останній тиждень також заготовлено чимало дров, і показники заготівлі значно перевищують рівень реалізації. Загалом у грудні передбачено підготувати 314 тисяч кубометрів дров. Поставки тривають у східні та південні прифронтові райони. Великий осяг паливної деревини передається українським військовим.



"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", - підтверджує очільник Держлісагентства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне агентство лісових ресурсів України повідомило, що в Україні заготовлено рекордний запас паливної деревини.Про це повідомляє голова агентствана Facebook-сторінці.Як повідомляє керівник Держлісагентства, на 1 грудня на складах підприємства по всій Україні зберігається понад 260 тисяч кубометрів паливної деревини.Крім того, за останній тиждень також заготовлено чимало дров, і показники заготівлі значно перевищують рівень реалізації. Загалом у грудні передбачено підготувати 314 тисяч кубометрів дров. Поставки тривають у східні та південні прифронтові райони. Великий осяг паливної деревини передається українським військовим."Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", - підтверджує очільник Держлісагентства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію