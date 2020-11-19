Скільки всього катівень росіян знайшли на звільнених територіях

Скільки всього катівень росіян знайшли на звільнених територіях
На сьогоднішній день на деокупованих територіях України виявлено майже півсотні місць тортур та відкрито 47 проваджень за фактами вчинення військовими Росії сексуального насильства.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«48 місць (несвободи та тортур – ред.) виявлено на територіях деокупованих районів, де росіяни незаконно утримували та катували громадян», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали загалом 47 212 кримінальних проваджень за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Росії та їх посібниками.

З них:

- 35793 - за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)
- 9100 - за ст. 110 Кримінального кодексу України (Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України)
- 2134 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)
- 100 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)
- 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія).

Крім того, 47 кримінальних проваджень відкрито за фактами скоєння військовими РФ сексуального насильства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: катівні, Україна, МВС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі в останню дорогу провели захисника Тараса Меліса. ФОТО
Сьогодні, 17:35
У Луцьку шукають людей, які розвозитимуть воду у разі надзвичайної ситуації
Сьогодні, 17:07
Скільки всього катівень росіян знайшли на звільнених територіях
Сьогодні, 16:50
Україна заготовила рекордний запас паливної деревини
Сьогодні, 16:35
«Укренерго» підтвердило влучання ракет у критичну інфраструктуру
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
На розмінування України може знадобитись до 10 років На розмінування України може знадобитись до 10 років
05 червень, 05:20
Для цивільних українців проведуть навчання на випадок надзвичайної ситуації Для цивільних українців проведуть навчання на випадок надзвичайної ситуації
27 січень, 11:18
В Україні оновили правила дорожнього руху В Україні оновили правила дорожнього руху
19 листопад, 2020, 12:45
Правоохоронці хочуть посилити покарання для водіїв за наїзди на людей Правоохоронці хочуть посилити покарання для водіїв за наїзди на людей
25 грудень, 2019, 06:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рожищі в останню дорогу провели захисника Тараса Меліса. ФОТО
Сьогодні, 17:35
 0
У Луцьку шукають людей, які розвозитимуть воду у разі надзвичайної ситуації
Сьогодні, 17:07
 0
Скільки всього катівень росіян знайшли на звільнених територіях
Сьогодні, 16:50
 0
Україна заготовила рекордний запас паливної деревини
Сьогодні, 16:35
 0
«Укренерго» підтвердило влучання ракет у критичну інфраструктуру
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8