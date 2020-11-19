Скільки всього катівень росіян знайшли на звільнених територіях

На сьогоднішній день на деокупованих територіях України виявлено майже півсотні місць тортур та відкрито 47 проваджень за фактами вчинення військовими Росії сексуального насильства.Про це повідомляє пресслужба МВС.«48 місць (несвободи та тортур – ред.) виявлено на територіях деокупованих районів, де росіяни незаконно утримували та катували громадян», – йдеться в повідомленні.За даними МВС, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали загалом 47 212 кримінальних проваджень за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Росії та їх посібниками.З них:- 35793 - за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)- 9100 - за ст. 110 Кримінального кодексу України (Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України)- 2134 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)- 100 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)- 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія).Крім того, 47 кримінальних проваджень відкрито за фактами скоєння військовими РФ сексуального насильства.