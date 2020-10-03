У Рожищі в останню дорогу провели захисника Тараса Меліса. ФОТО
Сьогодні, 17:35
У Рожищенській громаді в останню дорогу провели 23-річного захисника Тараса Меліса.
Прощалися із чоловіком у понеділок, 5 грудня, зокрема й під час повітряної тривоги, повідомляє Район.Рожище.
Вранці тіло захисника зустріли на центральній площі міста. Біля пам'ятного знака Борцям за волю і незалежність України відбулась громадська панахида. Вшанувати подвиг земляка прийшло багато небайдужих людей. Вони віддали шану захисникові, стоячи навколішки.
Згодом похоронна процесія відправилась до рідного дому Тараса Меліса.
Заупокійну панахиду відправили у храмі Архістратига Михаїла міста Рожище. Поховали захисника на місцевому кладовищі.
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Прощалися із чоловіком у понеділок, 5 грудня, зокрема й під час повітряної тривоги, повідомляє Район.Рожище.
Вранці тіло захисника зустріли на центральній площі міста. Біля пам'ятного знака Борцям за волю і незалежність України відбулась громадська панахида. Вшанувати подвиг земляка прийшло багато небайдужих людей. Вони віддали шану захисникові, стоячи навколішки.
Згодом похоронна процесія відправилась до рідного дому Тараса Меліса.
Заупокійну панахиду відправили у храмі Архістратига Михаїла міста Рожище. Поховали захисника на місцевому кладовищі.
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