У Рожищі в останню дорогу провели захисника Тараса Меліса. ФОТО

Тараса Меліса.



Прощалися із чоловіком у понеділок, 5 грудня, зокрема й під час повітряної тривоги, повідомляє



Вранці тіло захисника зустріли на центральній площі міста. Біля пам'ятного знака Борцям за волю і незалежність України відбулась громадська панахида. Вшанувати подвиг земляка прийшло багато небайдужих людей. Вони віддали шану захисникові, стоячи навколішки.



Згодом похоронна процесія відправилась до рідного дому Тараса Меліса.



Заупокійну панахиду відправили у храмі Архістратига Михаїла міста Рожище. Поховали захисника на місцевому кладовищі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенській громаді в останню дорогу провели 23-річного захисникаПрощалися із чоловіком у понеділок, 5 грудня, зокрема й під час повітряної тривоги, повідомляє Район.Рожище. Вранці тіло захисника зустріли на центральній площі міста. Біля пам'ятного знака Борцям за волю і незалежність України відбулась громадська панахида. Вшанувати подвиг земляка прийшло багато небайдужих людей. Вони віддали шану захисникові, стоячи навколішки.Згодом похоронна процесія відправилась до рідного дому Тараса Меліса.Заупокійну панахиду відправили у храмі Архістратига Михаїла міста Рожище. Поховали захисника на місцевому кладовищі.

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