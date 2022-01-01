На Волині вводять аварійні відключення світла

На Волині вводять аварійні відключення світла
У зв‘язку з сьогоднішніми влучаннями в окремі об‘єкти енергетики в Україні, НЕК «Укренерго» у Волинській області вводить аварійні відключення.

Про це повідомили в обленерго.

5 грудня з 17:00 НЕК «Укренерго» застосували екстрене аварійне розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області.

Планові графіки погодинних відключень не діють.

Застосовані заходи спрямовані на уникнення хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.

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Теги: аварійні відключення світла, Волинь
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Коментарі 1
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Тепер вийшли керовані хаотичні відключення, як захочеться конченим з обл енерго. ОДні знову будуть без світла днями і ночами а в інших ніразу не виключать.
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