На Волині вводять аварійні відключення світла





Про це повідомили в обленерго.



5 грудня з 17:00 НЕК «Укренерго» застосували екстрене аварійне розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області.



Планові графіки погодинних відключень не діють.



Застосовані заходи спрямовані на уникнення хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.



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