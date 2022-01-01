Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 5 грудня

Протягом поточної доби, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. Зокрема під удар потрапили енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. Активно застосовують авіацію на Донеччині.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. З метою підтримання військ у готовності до застосування, до 12 грудня продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по населених пунктах Бунякине, Олександрівка, Локня та Юнаківка Сумської області.На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області.На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської та Площанка, Червонопопівка, Терни, Макіївка і Ведмеже на Донеччині. Задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки.На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник намагається покращити тактичне положення, ведучи наступальні дії. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали 26 районів населених пунктів. Серед них - Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Спірне, Верхньокам’янське, Опитне, Водяне, Первомайське та Невельське.На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив обстріли по районах Богоявленки, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Завдав авіаудару неподалік міста Вугледар.На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Зафіксовано артилерійські обстріли районів понад тридцяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема міст Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпільске, Білогір’я, Малі Щербаки, Качкарівка, Милове, Тягинка, Токарівка Херсонської області та міста Херсон.