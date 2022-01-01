На Волині колишній в'язень обікрав магазин і пункт обміну валют. ФОТО

На Волині колишній в'язень обікрав магазин і пункт обміну валют. ФОТО
Учора вночі, 4 грудня, до відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) надійшло дві заяви про скоєння крадіжок – із магазину та пункту обміну валют.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На місце злочинів виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції. До заходів залучали кінолога із собакою. Під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину й інші речові докази.

Із магазину зловмисник викрав дві тисячі гривень, які знаходились у касовому апараті, та шість пляшок алкогольних напоїв. Із пункту обміну валют – поцупив особисті гроші працівниці у сумі пів тисячі гривень. Проникав він до приміщень шляхом віджиму металопластикових вікон та дверей, що й зафіксували камери спостереження.
На Волині колишній в'язень обікрав магазин і пункт обміну валют. ФОТО

Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно із працівниками відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) провели розшукові заходи та оперативно встановили, що як мінімум до обох цих крадіжок причетний 25-річний житель Володимирського району. У нього поліцейські вилучили речові докази, зокрема і гроші.

Чоловік у кінці листопада тільки звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів.

Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєному та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.
На Волині колишній в'язень обікрав магазин і пункт обміну валют. ФОТО


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Теги: злодій, Нововолинськ
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