«Укренерго» підтвердило влучання ракет у критичну інфраструктуру





Про це повідомила



«Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла», – сказано у повідомленні.



У пресслужбі додали, що диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок масованої ракетної атаки росії 5 грудня є нові влучання та пошкодження на об'єктах критичної інфраструктури. Тому енергетики застосували аварійні відключення.Про це повідомила пресслужба Укренерго у Facebook.«Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла», – сказано у повідомленні.У пресслужбі додали, що диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі.

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