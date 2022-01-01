«Укренерго» підтвердило влучання ракет у критичну інфраструктуру
Сьогодні, 16:14
Внаслідок масованої ракетної атаки росії 5 грудня є нові влучання та пошкодження на об'єктах критичної інфраструктури. Тому енергетики застосували аварійні відключення.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Facebook.
«Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла», – сказано у повідомленні.
У пресслужбі додали, що диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі.
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Про це повідомила пресслужба Укренерго у Facebook.
«Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла», – сказано у повідомленні.
У пресслужбі додали, що диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі.
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