Масована атака Росії: ворожі ракети збили у багатьох областях України
Сьогодні, 15:42
У понеділок, 5 грудня, Росія вчергове атакувала ракетами територію України.
Про це пише ТСН.
Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях України. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов попередив про велику кількість ракет у небі над Україною.
Українська ППО вже збила ракети окупантів на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині. Також повідомляється про вибухи та збиття ворожих ракет на Черкащині та у Вінницькій області.
Мер Кременчука попередив про можливі удари по об'єктах енергетики.
А керівник Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до українців із закликом не ігнорувати тривогу.
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Про це пише ТСН.
Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях України. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов попередив про велику кількість ракет у небі над Україною.
Українська ППО вже збила ракети окупантів на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині. Також повідомляється про вибухи та збиття ворожих ракет на Черкащині та у Вінницькій області.
Мер Кременчука попередив про можливі удари по об'єктах енергетики.
А керівник Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до українців із закликом не ігнорувати тривогу.
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