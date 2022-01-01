Масована атака Росії: ворожі ракети збили у багатьох областях України





Про це пише



Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях України. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов попередив про велику кількість ракет у небі над Україною.



Українська ППО вже збила ракети окупантів на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині. Також повідомляється про вибухи та збиття ворожих ракет на Черкащині та у Вінницькій області.



Мер Кременчука попередив про можливі удари по об'єктах енергетики.



А керівник Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до українців із закликом не ігнорувати тривогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 5 грудня, Росія вчергове атакувала ракетами територію України.Про це пише ТСН Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях України. Голова Вінницької ОВАпопередив про велику кількість ракет у небі над Україною.Українська ППО вже збила ракети окупантів на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині. Також повідомляється про вибухи та збиття ворожих ракет на Черкащині та у Вінницькій області.Мер Кременчука попередив про можливі удари по об'єктах енергетики.А керівник Офісу президентазвернувся до українців із закликом не ігнорувати тривогу.

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