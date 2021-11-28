Луцький ЦНАП більше не прийматиме документи на деякі послуги





Про це



Зокрема:



- видача (продовження, анулювання) дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- реєстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та зміни відомостей до них;

- видача гірничих відводів;

- видача свідоцтв про придбання вибухових матеріалів;

- видача свідоцтв про експлуатацію місць зберігання вибухових матеріалів;

- реєстрація, тимчасова реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.



Підставою стала постанова КМУ № 14 від 12.01.2022 «Деякі питання територіальних органів державної служби з питань праці», відповідно до якої ліквідовується надавач вищеназваних послуг - Управління Держпраці у Волинській області.



Функції з надання цих послуг переходять в новоутворене Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (м. Львів).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку припиняє прийом документів для надання окремих послуг.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Центру надання адміністративних послуг.Зокрема:- видача (продовження, анулювання) дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;- реєстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та зміни відомостей до них;- видача гірничих відводів;- видача свідоцтв про придбання вибухових матеріалів;- видача свідоцтв про експлуатацію місць зберігання вибухових матеріалів;- реєстрація, тимчасова реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.Підставою стала постанова КМУ № 14 від 12.01.2022 «Деякі питання територіальних органів державної служби з питань праці», відповідно до якої ліквідовується надавач вищеназваних послуг - Управління Держпраці у Волинській області.Функції з надання цих послуг переходять в новоутворене Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (м. Львів).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію