Луцький ЦНАП більше не прийматиме документи на деякі послуги

Луцький ЦНАП більше не прийматиме документи на деякі послуги
Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку припиняє прийом документів для надання окремих послуг.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Центру надання адміністративних послуг.

Зокрема:

- видача (продовження, анулювання) дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- реєстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та зміни відомостей до них;
- видача гірничих відводів;
- видача свідоцтв про придбання вибухових матеріалів;
- видача свідоцтв про експлуатацію місць зберігання вибухових матеріалів;
- реєстрація, тимчасова реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

Підставою стала постанова КМУ № 14 від 12.01.2022 «Деякі питання територіальних органів державної служби з питань праці», відповідно до якої ліквідовується надавач вищеназваних послуг - Управління Держпраці у Волинській області.

Функції з надання цих послуг переходять в новоутворене Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (м. Львів).




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Теги: Луцький ЦНАП, послуги
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