Росія обстріляла Запорізьку область: є загиблі





Про це пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.



Росіяни влучили по селу Новософіївка, внаслідок чого були зруйновані декілька будинків. ДСНС та швидка вже працюють на місці подій.



Як відзначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, внаслідок удару загинули 2 цивільних, ще 2 отримали поранення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни влучили ракетою по селу Новософіївка Запорізької області. Є поранені серед цивільних.Про це пише заступник керівника Офісу президентау Telegram.Росіяни влучили по селу Новософіївка, внаслідок чого були зруйновані декілька будинків. ДСНС та швидка вже працюють на місці подій.Як відзначив голова Запорізької ОВА, внаслідок удару загинули 2 цивільних, ще 2 отримали поранення.

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