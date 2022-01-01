Росія обстріляла Запорізьку область: є загиблі

Росія обстріляла Запорізьку область: є загиблі
Росіяни влучили ракетою по селу Новософіївка Запорізької області. Є поранені серед цивільних.

Про це пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Росіяни влучили по селу Новософіївка, внаслідок чого були зруйновані декілька будинків. ДСНС та швидка вже працюють на місці подій.

Як відзначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, внаслідок удару загинули 2 цивільних, ще 2 отримали поранення.


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Теги: Запорізька область, Росія, обстріли, жертви
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