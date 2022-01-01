Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 14:15
Захисника з Любешова Івана Бубала посмертно нагородили державною нагородою.
Про це пише газета Нове життя.
Президент України підписав Указ, відповідно до якого орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено воїнів ЗСУ. Серед них – і нашого волинняина, котрий загинув за Україну.
Документ за №805/2022 підписано 28 листопада. Серед відзначених за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, є і любешівець – старший солдат Іван Бубало. Він удостоєний високої нагороди – ордена «За мужність» ІІІ ступеня. Посмертно.
Нагадаємо, Іван Бубало загинув 7 березня 2022 року під час наступального бою з військовими формуваннями РФ на території Київської області. Боєць служив у Збройних силах України, захищаючи цілісність і незалежність держави, з вересня 2020 року. Тривалий час вважався безвісти зниклим. І лише на початку липня експертиза ДНК підтвердила, що захисник загинув. Поховали його на кладовищі рідного селища.
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Про це пише газета Нове життя.
Президент України підписав Указ, відповідно до якого орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено воїнів ЗСУ. Серед них – і нашого волинняина, котрий загинув за Україну.
Документ за №805/2022 підписано 28 листопада. Серед відзначених за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, є і любешівець – старший солдат Іван Бубало. Він удостоєний високої нагороди – ордена «За мужність» ІІІ ступеня. Посмертно.
Нагадаємо, Іван Бубало загинув 7 березня 2022 року під час наступального бою з військовими формуваннями РФ на території Київської області. Боєць служив у Збройних силах України, захищаючи цілісність і незалежність держави, з вересня 2020 року. Тривалий час вважався безвісти зниклим. І лише на початку липня експертиза ДНК підтвердила, що захисник загинув. Поховали його на кладовищі рідного селища.
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Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 14:15
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