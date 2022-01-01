Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»

Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Захисника з Любешова Івана Бубала посмертно нагородили державною нагородою.

Про це пише газета Нове життя.

Президент України підписав Указ, відповідно до якого орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено воїнів ЗСУ. Серед них – і нашого волинняина, котрий загинув за Україну.

Документ за №805/2022 підписано 28 листопада. Серед відзначених за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, є і любешівець – старший солдат Іван Бубало. Він удостоєний високої нагороди – ордена «За мужність» ІІІ ступеня. Посмертно.

Нагадаємо, Іван Бубало загинув 7 березня 2022 року під час наступального бою з військовими формуваннями РФ на території Київської області. Боєць служив у Збройних силах України, захищаючи цілісність і незалежність держави, з вересня 2020 року. Тривалий час вважався безвісти зниклим. І лише на початку липня експертиза ДНК підтвердила, що захисник загинув. Поховали його на кладовищі рідного селища.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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