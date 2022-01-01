Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»

Івана Бубала посмертно нагородили державною нагородою.



Про це пише газета



Президент України підписав Указ, відповідно до якого орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено воїнів ЗСУ. Серед них – і нашого волинняина, котрий загинув за Україну.



Документ за №805/2022 підписано 28 листопада. Серед відзначених за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, є і любешівець – старший солдат Іван Бубало. Він удостоєний високої нагороди – ордена «За мужність» ІІІ ступеня. Посмертно.



Нагадаємо, Іван Бубало загинув 7 березня 2022 року під час наступального бою з військовими формуваннями РФ на території Київської області. Боєць служив у Збройних силах України, захищаючи цілісність і незалежність держави, з вересня 2020 року. Тривалий час вважався безвісти зниклим. І лише на початку липня експертиза ДНК підтвердила, що захисник загинув. Поховали його на кладовищі рідного селища.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисника з Любешовапосмертно нагородили державною нагородою.Про це пише газета Нове життя Президент України підписав Указ, відповідно до якого орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено воїнів ЗСУ. Серед них – і нашого волинняина, котрий загинув за Україну.Документ за №805/2022 підписано 28 листопада. Серед відзначених за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, є і любешівець – старший солдат Іван Бубало. Він удостоєний високої нагороди – ордена «За мужність» ІІІ ступеня. Посмертно.Нагадаємо, Іван Бубало загинув 7 березня 2022 року під час наступального бою з військовими формуваннями РФ на території Київської області. Боєць служив у Збройних силах України, захищаючи цілісність і незалежність держави, з вересня 2020 року. Тривалий час вважався безвісти зниклим. І лише на початку липня експертиза ДНК підтвердила, що захисник загинув. Поховали його на кладовищі рідного селища.

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