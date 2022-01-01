На Волині до «пунктів незламності» вже звернулися понад 7800 громадян
Сьогодні, 13:34
У містах і селищах Волині діють 37 «пунктів незламності» для надання допомоги людям.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
У Волинській області діють 37 «пунктів незламності» ДСНС:
- 27 стаціонарних у будівлях Державних пожежно-рятувальних підрозділів «служби 101»;
- 9 на базі наметів;
- 1 мобільний (на базі спеціального автомобіля).
З початку їх розгортання тут отримали допомогу понад 7800 громадян. Люди можуть підзарядити електронні засоби зв’язку, зігрітись від негоди та відпочити, а також отримати багато корисної інформації з правил безпеки на випадок відключення зв’язку, тепло- чи водопостачання, правил користування генераторами тощо.
В області діють «пункти незламності» на базі закладів освіти, комунальних та інших закладів, а також Пункти, розгорнуті волонтерами.
«Радимо громадянам заздалегідь знайти найближчий до місця проживання Пункт незламності, ознайомитись з його можливостями та, за потреби, приходити туди по допомогу», – закликають рятувальники.
Адреси Пунктів можна знайти за посиланням.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
У Волинській області діють 37 «пунктів незламності» ДСНС:
- 27 стаціонарних у будівлях Державних пожежно-рятувальних підрозділів «служби 101»;
- 9 на базі наметів;
- 1 мобільний (на базі спеціального автомобіля).
З початку їх розгортання тут отримали допомогу понад 7800 громадян. Люди можуть підзарядити електронні засоби зв’язку, зігрітись від негоди та відпочити, а також отримати багато корисної інформації з правил безпеки на випадок відключення зв’язку, тепло- чи водопостачання, правил користування генераторами тощо.
В області діють «пункти незламності» на базі закладів освіти, комунальних та інших закладів, а також Пункти, розгорнуті волонтерами.
«Радимо громадянам заздалегідь знайти найближчий до місця проживання Пункт незламності, ознайомитись з його можливостями та, за потреби, приходити туди по допомогу», – закликають рятувальники.
Адреси Пунктів можна знайти за посиланням.
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