На Волині до «пунктів незламності» вже звернулися понад 7800 громадян

На Волині до «пунктів незламності» вже звернулися понад 7800 громадян
У містах і селищах Волині діють 37 «пунктів незламності» для надання допомоги людям.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

У Волинській області діють 37 «пунктів незламності» ДСНС:

- 27 стаціонарних у будівлях Державних пожежно-рятувальних підрозділів «служби 101»;
- 9 на базі наметів;
- 1 мобільний (на базі спеціального автомобіля).

З початку їх розгортання тут отримали допомогу понад 7800 громадян. Люди можуть підзарядити електронні засоби зв’язку, зігрітись від негоди та відпочити, а також отримати багато корисної інформації з правил безпеки на випадок відключення зв’язку, тепло- чи водопостачання, правил користування генераторами тощо.

В області діють «пункти незламності» на базі закладів освіти, комунальних та інших закладів, а також Пункти, розгорнуті волонтерами.
На Волині до «пунктів незламності» вже звернулися понад 7800 громадян

«Радимо громадянам заздалегідь знайти найближчий до місця проживання Пункт незламності, ознайомитись з його можливостями та, за потреби, приходити туди по допомогу», – закликають рятувальники.

Адреси Пунктів можна знайти за посиланням.
На Волині до «пунктів незламності» вже звернулися понад 7800 громадян



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Теги: пункти незламності, Волинь
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