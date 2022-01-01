На Волині до «пунктів незламності» вже звернулися понад 7800 громадян





Про це



У Волинській області діють 37 «пунктів незламності» ДСНС:



- 27 стаціонарних у будівлях Державних пожежно-рятувальних підрозділів «служби 101»;

- 9 на базі наметів;

- 1 мобільний (на базі спеціального автомобіля).



З початку їх розгортання тут отримали допомогу понад 7800 громадян. Люди можуть підзарядити електронні засоби зв’язку, зігрітись від негоди та відпочити, а також отримати багато корисної інформації з правил безпеки на випадок відключення зв’язку, тепло- чи водопостачання, правил користування генераторами тощо.



В області діють «пункти незламності» на базі закладів освіти, комунальних та інших закладів, а також Пункти, розгорнуті волонтерами.



«Радимо громадянам заздалегідь знайти найближчий до місця проживання Пункт незламності, ознайомитись з його можливостями та, за потреби, приходити туди по допомогу», – закликають рятувальники.



Адреси Пунктів можна знайти за







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У містах і селищах Волині діють 37 «пунктів незламності» для надання допомоги людям.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.У Волинській області діють 37 «пунктів незламності» ДСНС:- 27 стаціонарних у будівлях Державних пожежно-рятувальних підрозділів «служби 101»;- 9 на базі наметів;- 1 мобільний (на базі спеціального автомобіля).З початку їх розгортання тут отримали допомогу понад 7800 громадян. Люди можуть підзарядити електронні засоби зв’язку, зігрітись від негоди та відпочити, а також отримати багато корисної інформації з правил безпеки на випадок відключення зв’язку, тепло- чи водопостачання, правил користування генераторами тощо.В області діють «пункти незламності» на базі закладів освіти, комунальних та інших закладів, а також Пункти, розгорнуті волонтерами.«Радимо громадянам заздалегідь знайти найближчий до місця проживання Пункт незламності, ознайомитись з його можливостями та, за потреби, приходити туди по допомогу», – закликають рятувальники.Адреси Пунктів можна знайти за посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію