США допоможуть Україні із захистом від повітряних атак РФ, – посол Брінк





Про це написала у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк, передає



"Оскільки Росія позбавляє тепла, води, електроенергії кожну людину в Україні, включно з дітьми, літніми людьми, ми надаватимемо протиповітряний захист проти посилених варварських атак Росії й допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна могла захищати й ремонтувати цивільну інфраструктуру", – зазначила Брінк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США надаватимуть Україні протиповітряний захист і допомогу в енергетичному секторі задля забезпечення можливості захисту від російських атак і ремонту цивільної інфраструктури.Про це написала у твіттері посол США в Україні, передає Цензор.НЕТ "Оскільки Росія позбавляє тепла, води, електроенергії кожну людину в Україні, включно з дітьми, літніми людьми, ми надаватимемо протиповітряний захист проти посилених варварських атак Росії й допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна могла захищати й ремонтувати цивільну інфраструктуру", – зазначила Брінк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію