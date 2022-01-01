На чемпіонаті світу з бойового джиу-джитсу волиняни здобули понад 10 нагород

На чемпіонаті світу з бойового джиу-джитсу волиняни здобули понад 10 нагород
Федерація Волинської області в складі збірної України повернулась із нагородами з чемпіонату світу з бойового Джиу-джитсу. Спортсмени здобули 11 медалей.

Про це пише Суспільне з посиланням на тренера Сергія Ковирнова.

Чемпіонат тривав з 1 по 4 грудня у місті Мальграт де Мар, в Іспанії.

У перший день змагань діти виступали у розділі боротьба. Волинянка Поліна Ковирнова посіла перше місце, Ліка Драницька та Василь Гушенець здобули срібні нагороди, Данило Лещук, Дмитро Прохоровській та Михайло Гордюк – "бронзу".

У другий день змагань спортсмени боролися у розділі ММА. Поліна Ковиринова у своїй віковій категорії 12-13 років виборола "золото", а також посіла перше місце у вищій віковій категорії 14-15 років.

Золоту медаль також виборола Ліка Драницька, срібні нагороди у Василя Гушинця та Матвія Юріна, третє місце посіли Дмитро Прохоровський, Данило Лащук та Михайло Горюк.

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Теги: джиу-джитсу, Волинь
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