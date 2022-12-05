РФ планує нову хвилю мобілізації: для цього створюють спеціальний реєстр





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Перший етап мобілізації у РФ показав багато недоліків у роботі військкоматів. Для того, аби контролювати переміщення військовозобов’язаних створюється єдина база військовозобов’язаних громадян РФ. Вона буде інтегрована з базами державної інспекції безпеки дорожнього руху (ГИБДД), федеральної міграційної служби (ФМС), систем обов’язкового пенсійного та медичного страхування РФ (СНИЛС та ОМС), а також федеральної служби державної реєстрації, кадастру та картографії (Росреестр).



Роботодавців на території РФ змусять інформувати військові комісаріати про військовозобов’язаних працівників. Тим, хто ухиляється від мобілізації та відмовляється надати необхідні дані для реєстру, не будуть надавати державні послуги.



Російська влада стежитиме за кожним кроком військовозобов’язаних, що дозволить мобілізувати тих, хто не проживає за місцем реєстрації. Військовозобов’язані також не зможуть виїхати в інші держави, бо їх не випускатимуть через прикордонні пункти пропуску.



Одночасно з цим у системі передбачена окрема категорія привілейованих громадян, яких звільняють від мобілізації. До цієї категорії насамперед записуватимуть чиновників, які демонструють лояльність путіну. Планується, що це спрацює, як ще один запобіжник проти центробіжних рухів у РФ.



Початок функціонування нової системи обліку військовозобов’язаних заплановано на лютий 2023 року. Приблизно на цей час очікується також початок нової хвилі мобілізації в рф, яка має пройти під пропагандистським гаслом “війни проти колективного Заходу”. Кремль намагається накопичити нові сили до весни 2023 року.



Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, кремлівська верхівка вважає, що для перемоги над Україною їй необхідно задіяти 5 млн військовослужбовців, що й викликає необхідність запровадження більш жорсткої системи обліку військовозобов’язаних. Накопичення таких сил виглядає сумнівно. Наразі міноборони рф не має необхідних ресурсів для забезпечення такої кількості військових. Тому, маніпуляції цифрою в 5 млн є одним з елементів психологічного тиску на українців.



Вищенаведені плани РФ свідчать про те, що Путін не зацікавлений у завершенні війни. Натомість він лише потребує тимчасової паузи, яка буде використана для проведення нової хвилі мобілізації та подальшої агресії проти України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кремль планує вдосконалити систему обліку військовозобов’язаних, що пов’язано із планами провести нову хвилю мобілізації.Про це повідомляє "Спротив" Перший етап мобілізації у РФ показав багато недоліків у роботі військкоматів. Для того, аби контролювати переміщення військовозобов’язаних створюється єдина база військовозобов’язаних громадян РФ. Вона буде інтегрована з базами державної інспекції безпеки дорожнього руху (ГИБДД), федеральної міграційної служби (ФМС), систем обов’язкового пенсійного та медичного страхування РФ (СНИЛС та ОМС), а також федеральної служби державної реєстрації, кадастру та картографії (Росреестр).Роботодавців на території РФ змусять інформувати військові комісаріати про військовозобов’язаних працівників. Тим, хто ухиляється від мобілізації та відмовляється надати необхідні дані для реєстру, не будуть надавати державні послуги.Російська влада стежитиме за кожним кроком військовозобов’язаних, що дозволить мобілізувати тих, хто не проживає за місцем реєстрації. Військовозобов’язані також не зможуть виїхати в інші держави, бо їх не випускатимуть через прикордонні пункти пропуску.Одночасно з цим у системі передбачена окрема категорія привілейованих громадян, яких звільняють від мобілізації. До цієї категорії насамперед записуватимуть чиновників, які демонструють лояльність путіну. Планується, що це спрацює, як ще один запобіжник проти центробіжних рухів у РФ.Початок функціонування нової системи обліку військовозобов’язаних заплановано на лютий 2023 року. Приблизно на цей час очікується також початок нової хвилі мобілізації в рф, яка має пройти під пропагандистським гаслом “війни проти колективного Заходу”. Кремль намагається накопичити нові сили до весни 2023 року.Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, кремлівська верхівка вважає, що для перемоги над Україною їй необхідно задіяти 5 млн військовослужбовців, що й викликає необхідність запровадження більш жорсткої системи обліку військовозобов’язаних. Накопичення таких сил виглядає сумнівно. Наразі міноборони рф не має необхідних ресурсів для забезпечення такої кількості військових. Тому, маніпуляції цифрою в 5 млн є одним з елементів психологічного тиску на українців.Вищенаведені плани РФ свідчать про те, що Путін не зацікавлений у завершенні війни. Натомість він лише потребує тимчасової паузи, яка буде використана для проведення нової хвилі мобілізації та подальшої агресії проти України.

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