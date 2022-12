Партнери не надавали Україні конкретних розвідданих перед вторгненням РФ, – Зеленський

Перед повномасштабним вторгненням Росії 24 лютого міжнародні партнери не надавали Україні конкретних розвідувальних даних.Про це пише УНІАН з посиланням на Financial Times.Як розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times, попри публічні попередження західних офіційних осіб, Києву так і не надали розвідувальні дані про підготовку нападу Росії, на підставі яких він міг би діяти."Ніхто не показував нам конкретний матеріал, говорячи, що прийдуть з того чи іншого боку", – говорить він.Коли західні партнери України дізналися про майбутню війнуУпродовж тижнів перед повномасштабним вторгненням Росії до України західних політики та ЗМІ з посиланням на данні західних розвідок заявляли про можливий напад. В кінці січня, зокрема, оголошували, що лідери США та Європи вже узгодили спільний план дій на випадок вторгнення Росії в Україну.У розслідуванні Washington Post, опублікованому у серпні, йдеться, що в США знали про можливий напад ще навесні 2021 року. Зокрема, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі у жовтні 2021 року заявив, що, за даними розвідки, Путін планує провести велику стратегічну атаку на Україну одночасно з кількох напрямків. За інформацією видання, того ж місяця президент США Джо Байден провів зустріч з військовими та розвідниками, які на основі свого аналізу переконали президента США в тому, що Кремль готується до війни.Зеленський в інтерв’ю The Washington Post розповідав, що не вірив у можливість повномасштабної війни з Росією попри попередження від західних партнерів. Тоді він зазначав, що партнери попереджали Україну про вторгнення загальними фразами, і надана інформація не відрізнялася від тієї, яку мала Україна.