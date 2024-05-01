МЗС Великої Британії дозволило своїм громадянам поїздки на Волинь та ще 3 областей





Це випливає з інформації на сайті британського МЗС, пише



Зовнішньополітичне відомство Британії тепер рекомендує громадянам утриматись від будь-яких поїздок, окрім необхідних, до Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, але не ближче ніж на 50 кілометрів до кордону з Білоруссю.



Від січня 2024 року британське МЗС також допускає поїздки за умови необхідності до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей.



Водночас зовнішньополітичне відомство Британії продовжує рекомендувати утриматися від усіх поїздок до решти областей України.



Зміна рекомендацій британського МЗС з'явилась на тлі візиту його очільника Девіда Кемерона до України.



У п’ятницю, 3 травня, він прибув до Львова, де разом з мером Андрієм Садовим символічно висадив дерево у центрі міста.



Під час візиту лорд Девід Кемерон заявив журналістам, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство закордонних справ Великої Британії 3 травня оновило рекомендації щодо подорожей до України, частково послабивши обмеження для західних областей.Це випливає з інформації на сайті британського МЗС, пише "Європейська правда" Зовнішньополітичне відомство Британії тепер рекомендує громадянам утриматись від будь-яких поїздок, окрім необхідних, до Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, але не ближче ніж на 50 кілометрів до кордону з Білоруссю.Від січня 2024 року британське МЗС також допускає поїздки за умови необхідності до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей.Водночас зовнішньополітичне відомство Британії продовжує рекомендувати утриматися від усіх поїздок до решти областей України.Зміна рекомендацій британського МЗС з'явилась на тлі візиту його очільника Девіда Кемерона до України.У п’ятницю, 3 травня, він прибув до Львова, де разом з мером Андрієм Садовим символічно висадив дерево у центрі міста.Під час візиту лорд Девід Кемерон заявив журналістам, що передана британцями зброя може бути використана для завдання ударів по території росії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію