Коли у храмах Луцька освячуватимуть великодні кошики





У Великодню ніч люди зможуть освятити пасхальні кошики, перебуваючи всередині храмів і на території.



Кафедральний собор Святої Трійці ПЦУ (Градний узвіз, 1)

4 травня о 9:00 — Божественна літургія, панахида, проводи на кладовищі біля села Гаразджа;

4 травня о 17:00 – Всенічна;

5 травня о 7:30 — літургія, панахида (нижній храм), проводи на кладовищі біля с. Гаразджа;

5 травня о 9:00 — літургія, панахида;

5 травня о 17:00 — вечірня.



Храм Преподобного Іова Почаївського ПЦУ (бульвар Дружби народів, 16)



4 травня о 9:00 — літургія;

4 травня до 18:00 — після завершення літургії упродовж дня відбуватиметься освячення пасхальних страв;

5 травня — літургія, освячення пасхальних страв з 00:00.



Храм Холмської Ікони Божої Матері ПЦУ (проспект Волі, 24)



4 травня о 9:00 — Божественна літургія;

4 травня з 12:00 до 19:00 — освячення пасхальних принесень;

4 травня о 23:30 — Пасхальна Полуношниця;

5 травня — Пасхальна рання, Божественна літургія

5 травня о 13:00 — Велика вечірня.



Храм Святого Великомученика Юрія Переможця ПЦУ (вулиця Стрілецька, 6)

4 травня з 12:00 до 19:00 — освячення великодніх страв;

5 травня о 5:30 — Пасхальне богослужіння;

5 травня о 8:30 — освячення великодніх страв.



Храм Святої Великомучениці Катерини ПЦУ (вулиця Ветеранів, 1а)



4 травня з 12:00 до 18:00 — освячення великодніх страв;

4 травня о 23:00 — початок Божественної літургії, освячення пасхальних принесень;



Хрестовоздвиженська церква (вулиця Данила Галицького, 2)



4 травня з 12:00 до 20:00 (щогодини) — освячення великодніх кошиків;

5 травня о 5:00 — початок Великоднього богослужіння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У церквах на території Луцька богослужіння з нагоди Великодня будуть проводити з врахуванням обмежень, що діють під час комендантської години.У Великодню ніч люди зможуть освятити пасхальні кошики, перебуваючи всередині храмів і на території. Суспільне зібрало інформацію про богослужіння, які відбуватимуться у суботу і неділю.4 травня о 9:00 — Божественна літургія, панахида, проводи на кладовищі біля села Гаразджа;4 травня о 17:00 – Всенічна;5 травня о 7:30 — літургія, панахида (нижній храм), проводи на кладовищі біля с. Гаразджа;5 травня о 9:00 — літургія, панахида;5 травня о 17:00 — вечірня.4 травня о 9:00 — літургія;4 травня до 18:00 — після завершення літургії упродовж дня відбуватиметься освячення пасхальних страв;5 травня — літургія, освячення пасхальних страв з 00:00.4 травня о 9:00 — Божественна літургія;4 травня з 12:00 до 19:00 — освячення пасхальних принесень;4 травня о 23:30 — Пасхальна Полуношниця;5 травня — Пасхальна рання, Божественна літургія5 травня о 13:00 — Велика вечірня.4 травня з 12:00 до 19:00 — освячення великодніх страв;5 травня о 5:30 — Пасхальне богослужіння;5 травня о 8:30 — освячення великодніх страв.4 травня з 12:00 до 18:00 — освячення великодніх страв;4 травня о 23:00 — початок Божественної літургії, освячення пасхальних принесень;4 травня з 12:00 до 20:00 (щогодини) — освячення великодніх кошиків;5 травня о 5:00 — початок Великоднього богослужіння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію