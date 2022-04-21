Коли у храмах Луцька освячуватимуть великодні кошики

Коли у храмах Луцька освячуватимуть великодні кошики
У церквах на території Луцька богослужіння з нагоди Великодня будуть проводити з врахуванням обмежень, що діють під час комендантської години.

У Великодню ніч люди зможуть освятити пасхальні кошики, перебуваючи всередині храмів і на території. Суспільне зібрало інформацію про богослужіння, які відбуватимуться у суботу і неділю.

Кафедральний собор Святої Трійці ПЦУ (Градний узвіз, 1)
4 травня о 9:00 — Божественна літургія, панахида, проводи на кладовищі біля села Гаразджа;
4 травня о 17:00 – Всенічна;
5 травня о 7:30 — літургія, панахида (нижній храм), проводи на кладовищі біля с. Гаразджа;
5 травня о 9:00 — літургія, панахида;
5 травня о 17:00 — вечірня.

Храм Преподобного Іова Почаївського ПЦУ (бульвар Дружби народів, 16)

4 травня о 9:00 — літургія;
4 травня до 18:00 — після завершення літургії упродовж дня відбуватиметься освячення пасхальних страв;
5 травня — літургія, освячення пасхальних страв з 00:00.

Храм Холмської Ікони Божої Матері ПЦУ (проспект Волі, 24)

4 травня о 9:00 — Божественна літургія;
4 травня з 12:00 до 19:00 — освячення пасхальних принесень;
4 травня о 23:30 — Пасхальна Полуношниця;
5 травня — Пасхальна рання, Божественна літургія
5 травня о 13:00 — Велика вечірня.

Храм Святого Великомученика Юрія Переможця ПЦУ (вулиця Стрілецька, 6)
4 травня з 12:00 до 19:00 — освячення великодніх страв;
5 травня о 5:30 — Пасхальне богослужіння;
5 травня о 8:30 — освячення великодніх страв.

Храм Святої Великомучениці Катерини ПЦУ (вулиця Ветеранів, 1а)

4 травня з 12:00 до 18:00 — освячення великодніх страв;
4 травня о 23:00 — початок Божественної літургії, освячення пасхальних принесень;

Хрестовоздвиженська церква (вулиця Данила Галицького, 2)

4 травня з 12:00 до 20:00 (щогодини) — освячення великодніх кошиків;
5 травня о 5:00 — початок Великоднього богослужіння.

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Теги: Волинь, Луцьк, Великдень, богослужіння
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