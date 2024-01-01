Скільки на луцькому ринку коштують паски, м'ясо та хрін. ВІДЕО





Про те, як йде торгівля до Великодня на одному з луцьких ринків, повідомляє



Продавець Ірина каже: пекла паски з ночі, аби встигнути продати на ринку.



«До сходу сонця треба помитися і щоб у хаті було прибрано – це Чистий четвер. І тоді йти на страсну службу. Помитися встигла, але в церкву вже ні, бо потрібно було паски допікати», – з посмішкою ділиться Ірина.



Середня ціна домашніх пасок на ринку коливається від 40 до 180 гривень.



Поки дружина продавця по-сусідству пече великодній хліб, голова сімейства Володимир Пливун торгує.



«Жінка пече паски, а я тут, бо треба реалізовувати продукцію. У нас ціни демократичні: паска коштує 40 гривень (оптова ціна) і 60 гривень. Вона із цукатами, родзинками, зроблена, як має бути», – зазначив продавець із Коршева Володимир Пливун.



Якщо ваші паски поки в планах, майстриня великодніх свічок та здоби із Луцька Галина ділиться традиціями, які перейняла від мами.



«Мама не дозволяла, щоб ми ходили, гримали дверима. Усі виходили, аби не заважати їй. Також вона молилася перед печінням, щоби паска гарно вдалася», – наголосила Галина.



До кошика, крім паски, обов’язково кладуть м’ясні страви. Виробники ковбас та заготівельники м’яса кажуть: ціна цьогоріч на м’ясні вироби нижча.



«Цього року це пов’язано з тим, що зерно дешеве. У селах люди вигодували багато свиней, тому везуть на ринок чимало м’яса. А попит через війну невеликий», – пояснив продавець із села Крухиничі Микола Свистун.



Чоловік продає свіжу шинку по 160 гривень за кілограм, сало – по 50. Якщо бажаєте вже спечене й копчене, то вибір достатній, але ціна буде вищою. Наприклад, шинка вартує від 300 до 350 грн/кг.



Діляться продавці й рецептом хрону до м’яса: «Хрін копається, чиститься, перетирається. Окремо відварюється буряк і перемішується з хроном».



Євгенія із чоловіком готують хрін удома. Як зазначили, плачуть, коли натирають, бо без сліз цей процес не обходиться.



«Чоловік тре, а я заправляю. На три літри: ложка солі, півтори-дві цукру й зо дві ложки оцту», – розповіла Євгенія.



Людей на ярмарку є чимало і ціни на різний гаманець. А ще тут можна придбати свіжі домашні яйця. Деякі навіть розписані писачком, щоб зібрати гарний великодній кошик.



Господарі та господині продаватимуть на сільськогосподарському ринку, що на вулиці Єршова, до суботи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Традиційно в Чистий четвер жінки печуть великодні паски для святіння в храмі. Нині ж – одні господині економлять час іншим.Про те, як йде торгівля до Великодня на одному з луцьких ринків, повідомляє ІА Волинські новини з посиланням на 12 канал.Продавецькаже: пекла паски з ночі, аби встигнути продати на ринку.«До сходу сонця треба помитися і щоб у хаті було прибрано – це Чистий четвер. І тоді йти на страсну службу. Помитися встигла, але в церкву вже ні, бо потрібно було паски допікати», – з посмішкою ділиться Ірина.Середня ціна домашніх пасок на ринку коливається від 40 до 180 гривень.Поки дружина продавця по-сусідству пече великодній хліб, голова сімействаторгує.«Жінка пече паски, а я тут, бо треба реалізовувати продукцію. У нас ціни демократичні: паска коштує 40 гривень (оптова ціна) і 60 гривень. Вона із цукатами, родзинками, зроблена, як має бути», – зазначив продавець із Коршева Володимир Пливун.Якщо ваші паски поки в планах, майстриня великодніх свічок та здоби із Луцькаділиться традиціями, які перейняла від мами.«Мама не дозволяла, щоб ми ходили, гримали дверима. Усі виходили, аби не заважати їй. Також вона молилася перед печінням, щоби паска гарно вдалася», – наголосила Галина.До кошика, крім паски, обов’язково кладуть м’ясні страви. Виробники ковбас та заготівельники м’яса кажуть: ціна цьогоріч на м’ясні вироби нижча.«Цього року це пов’язано з тим, що зерно дешеве. У селах люди вигодували багато свиней, тому везуть на ринок чимало м’яса. А попит через війну невеликий», – пояснив продавець із села Крухиничі Микола Свистун.Чоловік продає свіжу шинку по 160 гривень за кілограм, сало – по 50. Якщо бажаєте вже спечене й копчене, то вибір достатній, але ціна буде вищою. Наприклад, шинка вартує від 300 до 350 грн/кг.Діляться продавці й рецептом хрону до м’яса: «Хрін копається, чиститься, перетирається. Окремо відварюється буряк і перемішується з хроном».із чоловіком готують хрін удома. Як зазначили, плачуть, коли натирають, бо без сліз цей процес не обходиться.«Чоловік тре, а я заправляю. На три літри: ложка солі, півтори-дві цукру й зо дві ложки оцту», – розповіла Євгенія.Людей на ярмарку є чимало і ціни на різний гаманець. А ще тут можна придбати свіжі домашні яйця. Деякі навіть розписані писачком, щоб зібрати гарний великодній кошик.Господарі та господині продаватимуть на сільськогосподарському ринку, що на вулиці Єршова, до суботи.

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