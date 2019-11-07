Україна у рейтингу свободи преси піднялася на 18 позицій
Сьогодні, 19:00
Україна зайняла 61 місце зі 180 у Всесвітньому індексі свободи преси, піднявшись на 18 позицій за рік.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У рейтингу перші місця — за Норвегією, Данією та Швецією. Найнижчі показники серед країн Європи — в Угорщини, Мальти та Греції, вони посіли 67, 73 та 88 сходинку в рейтингу відповідно.
А ось найгірша ситуація зі свободою преси в Китаї, Ірані, Північній Кореї, Сирії та Еритреї — вони замикають рейтинг.
Тим часом росія посіла 162 місце, а Білорусь — 167.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У рейтингу перші місця — за Норвегією, Данією та Швецією. Найнижчі показники серед країн Європи — в Угорщини, Мальти та Греції, вони посіли 67, 73 та 88 сходинку в рейтингу відповідно.
А ось найгірша ситуація зі свободою преси в Китаї, Ірані, Північній Кореї, Сирії та Еритреї — вони замикають рейтинг.
Тим часом росія посіла 162 місце, а Білорусь — 167.
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