Україна у рейтингу свободи преси піднялася на 18 позицій

Україна у рейтингу свободи преси піднялася на 18 позицій
Україна зайняла 61 місце зі 180 у Всесвітньому індексі свободи преси, піднявшись на 18 позицій за рік.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

У рейтингу перші місця — за Норвегією, Данією та Швецією. Найнижчі показники серед країн Європи — в Угорщини, Мальти та Греції, вони посіли 67, 73 та 88 сходинку в рейтингу відповідно.

А ось найгірша ситуація зі свободою преси в Китаї, Ірані, Північній Кореї, Сирії та Еритреї — вони замикають рейтинг.

Тим часом росія посіла 162 місце, а Білорусь — 167.

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Теги: ЗМІ, Україна
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