Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Віталія Лесика

До Камінь-Каширської громади на Волині «на щиті» повернувся загиблий військовослужбовецьПро це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська міськрада.«Все більше болить, бо втрачаємо найцінніші людські життя. Додому– Віталій Лесик, вже назавжди», - йдеться у повідомленні.Краяни зустрічали свого оборонця на колінах, з квітами, прапорами, низько схиливши голови у скорботі.«Спочивай у мирі, наш світлий, добрий воїне. Легких хмаринок тобі, солдате. Завтра військовослужбовця проведемо в останній земний шлях. Закликаємо віддати шану хороброму воїну, прийти на поховання, відклавши всі справи», - закликали краян у міськраді.Чин відспівування розпочнеться о 12:00 в храмі села Бузаки. Поховають бійця на місцевому кладовищі.