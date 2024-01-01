Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Віталія Лесика

Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Віталія Лесика
До Камінь-Каширської громади на Волині «на щиті» повернувся загиблий військовослужбовець Віталій Лесик.

Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська міськрада.

«Все більше болить, бо втрачаємо найцінніші людські життя. Додому повернувся ще один Герой – Віталій Лесик, вже назавжди», - йдеться у повідомленні.

Краяни зустрічали свого оборонця на колінах, з квітами, прапорами, низько схиливши голови у скорботі.

«Спочивай у мирі, наш світлий, добрий воїне. Легких хмаринок тобі, солдате. Завтра військовослужбовця проведемо в останній земний шлях. Закликаємо віддати шану хороброму воїну, прийти на поховання, відклавши всі справи», - закликали краян у міськраді.

Чин відспівування розпочнеться о 12:00 в храмі села Бузаки. Поховають бійця на місцевому кладовищі.

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Теги: загиблі, війна
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