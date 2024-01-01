Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Віталія Лесика
Сьогодні, 18:12
До Камінь-Каширської громади на Волині «на щиті» повернувся загиблий військовослужбовець Віталій Лесик.
Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська міськрада.
«Все більше болить, бо втрачаємо найцінніші людські життя. Додому повернувся ще один Герой – Віталій Лесик, вже назавжди», - йдеться у повідомленні.
Краяни зустрічали свого оборонця на колінах, з квітами, прапорами, низько схиливши голови у скорботі.
«Спочивай у мирі, наш світлий, добрий воїне. Легких хмаринок тобі, солдате. Завтра військовослужбовця проведемо в останній земний шлях. Закликаємо віддати шану хороброму воїну, прийти на поховання, відклавши всі справи», - закликали краян у міськраді.
Чин відспівування розпочнеться о 12:00 в храмі села Бузаки. Поховають бійця на місцевому кладовищі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська міськрада.
«Все більше болить, бо втрачаємо найцінніші людські життя. Додому повернувся ще один Герой – Віталій Лесик, вже назавжди», - йдеться у повідомленні.
Краяни зустрічали свого оборонця на колінах, з квітами, прапорами, низько схиливши голови у скорботі.
«Спочивай у мирі, наш світлий, добрий воїне. Легких хмаринок тобі, солдате. Завтра військовослужбовця проведемо в останній земний шлях. Закликаємо віддати шану хороброму воїну, прийти на поховання, відклавши всі справи», - закликали краян у міськраді.
Чин відспівування розпочнеться о 12:00 в храмі села Бузаки. Поховають бійця на місцевому кладовищі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Віталія Лесика
Сьогодні, 18:12
У Луцьку створили ще два центри управління відходами
Сьогодні, 17:37
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини
Сьогодні, 17:13