У Луцьку створили ще два центри управління відходами

У Луцьку створили ще два центри управління відходами
Сьогодні, 3 травня, у Луцьку відкрили ще два Центри управління відходами для мешканців громади.

Про це у фейсбуці повідомляє Чистий Луцьк.

Зокрема мова йде про Станцію сортування "Чисте довкілля" на вулиці Соборності 19б та ще один майданчик "Чиста громада" при в'їзді на полігон твердих побутових відходів, що поруч села Брище.
У Луцьку створили ще два центри управління відходами

На першому можна відсортувати основні види відходів такі як: папір, скло, метал, органіку, ПЕТ пляшку, меблі, побутову техніку, деякі види пластику. (З часом, кількість фракцій відходів буде збільшуватися)
У Луцьку створили ще два центри управління відходами

А на другому - досортувати сміття: будівельні відходи, меблі, скло, ПЕТ пляшка, метал, папір та інше, яке можна використати як вторсировину, це зменшить загальну вагу сміття на захоронення а відповідно і вартість оплати.
У Луцьку створили ще два центри управління відходами

«Сьогодні – «технічне» відкриття, яке триватиме орієнтовно 10 днів, за цей час ми підготуємо візуалізацію, банери, будемо міняти розташування контейнерів для зручності відвідувачів, облаштовувати та технічно налаштовувати сортувальні майданчики, визначимося з графіком роботи, і загалом, максимально налаштуємо все для комфорту відвідувачів. Під час тестового режиму роботи, станції сортування будуть відкриті для наших клієнтів», - йдеться у повідомленні.
У Луцьку створили ще два центри управління відходами

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Теги: сміття, Волинь
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