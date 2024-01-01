«Чистий Луцьк» за чотири місяці назбирав майже 2 тонни металу
Сьогодні, 21:57
У рамках міського проєкту "Чистий Луцьк" Центр управління відходами зібрав за чотири місяці 1 680 кілограмів металу.
Про це в коментарі Суспільному розповів фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" Павло Березюк. З його слів, за цей час люди привозили здебільшого металеві вироби домашнього вжитку.
"Це те, що накопичилося в людей у квартирах чи будинках: батареї, одна ванна була, посуд, каструлі, сковорідки та бляшанки металеві, різна металева тара, газові плити, крани тощо", — сказав Павло Березюк.
Зібрані металеві вироби, додав фахівець зі зв'язків з громадськістю, "Чистий Луцьк" віддав на переробку для місцевої фірми.
Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.
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Про це в коментарі Суспільному розповів фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" Павло Березюк. З його слів, за цей час люди привозили здебільшого металеві вироби домашнього вжитку.
"Це те, що накопичилося в людей у квартирах чи будинках: батареї, одна ванна була, посуд, каструлі, сковорідки та бляшанки металеві, різна металева тара, газові плити, крани тощо", — сказав Павло Березюк.
Зібрані металеві вироби, додав фахівець зі зв'язків з громадськістю, "Чистий Луцьк" віддав на переробку для місцевої фірми.
Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.
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