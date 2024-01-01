«Чистий Луцьк» за чотири місяці назбирав майже 2 тонни металу

«Чистий Луцьк» за чотири місяці назбирав майже 2 тонни металу
У рамках міського проєкту "Чистий Луцьк" Центр управління відходами зібрав за чотири місяці 1 680 кілограмів металу.

Про це в коментарі Суспільному розповів фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" Павло Березюк. З його слів, за цей час люди привозили здебільшого металеві вироби домашнього вжитку.
«Чистий Луцьк» за чотири місяці назбирав майже 2 тонни металу

"Це те, що накопичилося в людей у квартирах чи будинках: батареї, одна ванна була, посуд, каструлі, сковорідки та бляшанки металеві, різна металева тара, газові плити, крани тощо", — сказав Павло Березюк.
«Чистий Луцьк» за чотири місяці назбирав майже 2 тонни металу

Зібрані металеві вироби, додав фахівець зі зв'язків з громадськістю, "Чистий Луцьк" віддав на переробку для місцевої фірми.
«Чистий Луцьк» за чотири місяці назбирав майже 2 тонни металу

Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.

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Теги: Волинь, Луцьк, метал, Чистий Луцьк
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