Родині загиблого Героя з Волині вручили його «Золотий хрест» від Залужного

Валерія Зубчика посмертно нагородили нагрудним знаком «Золотий хрест» від генерала Валерія Залужного.



Воїн був родом з смт.Шацьк, проживав з дружиною та трьома синами. З січня 2023 року Валерій Зубчик пішов захищати Україну у складі 100-ї окремої механізованої бригади, - повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП.



Захисник загинув 29 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Нагороду дружині вручили начальник групи психологічного супроводу та відновлення 3 механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади лейтенант Вікторія Антошина та начальник Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковник Олександр Левицький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовцяпосмертно нагородили нагрудним знаком «Золотий хрест» від генералаВоїн був родом з смт.Шацьк, проживав з дружиною та трьома синами. З січня 2023 рокупішов захищати Україну у складі 100-ї окремої механізованої бригади, - повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП.Захисник загинув 29 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Нагороду дружині вручили начальник групи психологічного супроводу та відновлення 3 механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади лейтенантта начальник Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковник

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