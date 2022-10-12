Родині загиблого Героя з Волині вручили його «Золотий хрест» від Залужного

Родині загиблого Героя з Волині вручили його «Золотий хрест» від Залужного
Військовослужбовця Валерія Зубчика посмертно нагородили нагрудним знаком «Золотий хрест» від генерала Валерія Залужного.

Воїн був родом з смт.Шацьк, проживав з дружиною та трьома синами. З січня 2023 року Валерій Зубчик пішов захищати Україну у складі 100-ї окремої механізованої бригади, - повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП.

Захисник загинув 29 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Нагороду дружині вручили начальник групи психологічного супроводу та відновлення 3 механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади лейтенант Вікторія Антошина та начальник Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковник Олександр Левицький.


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Теги: Волинь, 100 ОБрТрО Волині, війна, нагорода, смерть
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