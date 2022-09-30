Столтенберг розповів, коли Україна стане членом НАТО

Єнса Столтенберга, союзники по НАТО погоджуються, що Україна має стати членом Альянсу, але це стане можливим лише після закінчення війни і за наявності гарантій, що росія не нападе знову.



Члени Альянсу погоджуються, що Україна має стати членом НАТО, та робить усе аби наблизити це. Про це Столтенберг заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Брюсселі, передає



"Члени Альянсу погоджуються, що Україна стане членом. Усі члени Альянсу погоджуються, що нам потрібно продовжувати наближення України до членства в НАТО", – заявив Столтенберг.



Генсек НАТО зуважив, що минулоріч була прийнята низка важливих рішень, які Альянс реалізовує.



"Зараз ми реалізуємо їх, скасувавши План дій щодо членства, ми не повинні запроваджувати щось, схоже на якийсь другий або двоетапний процес. Я вважаю, що дуже важливо підтримувати одноетапний процес для України, щоб стати членом, скасувавши вимогу щодо Плану дій щодо членства, а потім переконавшись, що коли запрошення надходить, це те саме, що стати членом, як і в НАТО. Це різниця між НАТО та Європейським Союзом", – пояснив Столтенберг.



Попри технічні нюанси в політиків з країн-учасниць НАТО існує чітке зобов’язання, аби Україна набула членства. Однак він зауважив,що це буде можливим лише при остаточному завершенні війни.



"Є чітке зобов’язання допомогти Україні наблизитися до членства. І я думаю, що ми також повинні усвідомити, що коли ця війна закінчиться, і всі усвідомлять, що повинні бути певні гарантії, що це дійсно кінець, що це не пауза, коли росія відновлює свої сили, відпочиває і потім перегруповується аби атакувати знову. Тому що подібну картину ми бачили ще в 2014 році. … Тож, звісно, ​​коли ця війна закінчиться, ми маємо бути абсолютно впевнені, що це справді кінець, що вона закінчиться на цьому. Тому ми повинні допомогти Україні побудувати власний захист, щоб стримати будь-яку подальшу російську агресію. Але завжди буде потреба в гарантіях безпеки, і, звичайно, найвищою гарантією безпеки буде п’ята стаття та членство в НАТО", - заявив Столтенберг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За словами Генерального секретаря НАТО, союзники по НАТО погоджуються, що Україна має стати членом Альянсу, але це стане можливим лише після закінчення війни і за наявності гарантій, що росія не нападе знову.Члени Альянсу погоджуються, що Україна має стати членом НАТО, та робить усе аби наблизити це. Про це Столтенберг заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Брюсселі, передає УНН "Члени Альянсу погоджуються, що Україна стане членом. Усі члени Альянсу погоджуються, що нам потрібно продовжувати наближення України до членства в НАТО", – заявив Столтенберг.Генсек НАТО зуважив, що минулоріч була прийнята низка важливих рішень, які Альянс реалізовує."Зараз ми реалізуємо їх, скасувавши План дій щодо членства, ми не повинні запроваджувати щось, схоже на якийсь другий або двоетапний процес. Я вважаю, що дуже важливо підтримувати одноетапний процес для України, щоб стати членом, скасувавши вимогу щодо Плану дій щодо членства, а потім переконавшись, що коли запрошення надходить, це те саме, що стати членом, як і в НАТО. Це різниця між НАТО та Європейським Союзом", – пояснив Столтенберг.Попри технічні нюанси в політиків з країн-учасниць НАТО існує чітке зобов’язання, аби Україна набула членства. Однак він зауважив,що це буде можливим лише при остаточному завершенні війни."Є чітке зобов’язання допомогти Україні наблизитися до членства. І я думаю, що ми також повинні усвідомити, що коли ця війна закінчиться, і всі усвідомлять, що повинні бути певні гарантії, що це дійсно кінець, що це не пауза, коли росія відновлює свої сили, відпочиває і потім перегруповується аби атакувати знову. Тому що подібну картину ми бачили ще в 2014 році. … Тож, звісно, ​​коли ця війна закінчиться, ми маємо бути абсолютно впевнені, що це справді кінець, що вона закінчиться на цьому. Тому ми повинні допомогти Україні побудувати власний захист, щоб стримати будь-яку подальшу російську агресію. Але завжди буде потреба в гарантіях безпеки, і, звичайно, найвищою гарантією безпеки буде п’ята стаття та членство в НАТО", - заявив Столтенберг.

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