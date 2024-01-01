Росія не зможе захопити Україну та підкорити Київ, – Блінкен

Росія не зможе захопити Україну та підкорити Київ, – Блінкен
На початку повномасштабного вторгнення у США сумнівались, чи вистоїть Україна після початку повномасштабної агресії Росії. Там пояснили, якої думки притримуються зараз.

Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на Державний департамент США.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу заявив, що президент Росії владімір путін ніколи не зможе підкорити Україну. Також він впевнений, що держава-агресорка не захопить Київ.

Ентоні Блінкен відповідав на питання, чи вдасться Росії захопити українську столицю.

"Я переконаний, що ми вже це зробили. Іншими словами, цього не відбувається, цього ніколи не станеться",– сказав він.

Водночас він визнав, що на початку повномасштабного вторгнення США розглядали можливість того, що Київ "впаде", однак тепер там переконані, що цього не станеться. Він підкреслив, що плани Росії не реалізувались через опір українців та завдяки допомозі партнерів.

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Теги: війна, США, Блінкен
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