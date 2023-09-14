Волиняни заплатили на 16% більше податків, ніж минулого року

У січні-березні 2024 року на Волині до бюджетів усіх рівнів сплачено 4 мільярди 633 мільйони гривень податкових платежів, - інформує Головне управління ДПС у Волинській області. Це на 16,7 відсотка більше, ніж у першому кварталі 2023 року.Таким чином в області збережено позитивну динаміку податкових надходжень, - констатують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.В умовах воєнного стану кожен фінансовий рік – серйозне випробування не лише на міцність оборони, а й на фінансову спроможність держави виконувати свої соціальні зобов’язання та водночас інвестувати у захист і перемогу України. Підсумок першого кварталу переконує, що волинський бізнес – надійний партнер держави в питанні фінансової стабільності, - наголошують у податковій службі та зазначають, що саме конструктивний діалог із представниками реального сектору економіки дозволяє податковій службі ефективно виконувати завдання із залучення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.Водночас якісні адміністрування та супровід представників реального сектору економіки з боку ДПС, вдосконалення електронних сервісів дають можливість бізнесу більш ефективно адаптувати господарську діяльність до обставин воєнного періоду.У Головному управлінні ДПС у Волинській області висловлюють щиру вдячність кожному, хто чесно сплачує податки, дбаючи про фінансову безпеку держави та добробут громад у період протидії загарбнику.