Волиняни – призери Чемпіонату України зі спортивного орієнтування
Сьогодні, 05:28
Жителі Боратинської громади стали призерами Чемпіонату України зі спортивного орієнтування.
Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.
Змагання відбувалися в Закарпатській області. Вкотре успішно на змаганнях такого високого рівня виступив майстер спорту України, член Національної збірної зі спортивного орієнтування Андрій Марчук (с. Боратин). Він виборов три срібні медалі: на середній, довгій та спринтерській дистанціях.
Напередодні він здобув право представляти нашу країну на етапах Кубка світу, які наприкінці травня пройдуть в Швейцарії та Італії.
Нагадаємо, у лютому, на чемпіонаті України на Тернопільщині Андрій Марчук завоював три нагороди найвищого гатунку.
Володимир Казаков (с. Промінь) зумів вибороти бронзову медаль на спринтерській дистанції серед ветеранів у своїй віковій групі.
Старти в Закарпатті стали хорошою школою гарту і для учнів Боратинського ліцею та Промінської гімназії, які в березні будуть представляти громаду на обласних змаганнях зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді.
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Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.
Змагання відбувалися в Закарпатській області. Вкотре успішно на змаганнях такого високого рівня виступив майстер спорту України, член Національної збірної зі спортивного орієнтування Андрій Марчук (с. Боратин). Він виборов три срібні медалі: на середній, довгій та спринтерській дистанціях.
Напередодні він здобув право представляти нашу країну на етапах Кубка світу, які наприкінці травня пройдуть в Швейцарії та Італії.
Нагадаємо, у лютому, на чемпіонаті України на Тернопільщині Андрій Марчук завоював три нагороди найвищого гатунку.
Володимир Казаков (с. Промінь) зумів вибороти бронзову медаль на спринтерській дистанції серед ветеранів у своїй віковій групі.
Старти в Закарпатті стали хорошою школою гарту і для учнів Боратинського ліцею та Промінської гімназії, які в березні будуть представляти громаду на обласних змаганнях зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді.
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