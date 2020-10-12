Волиняни – призери Чемпіонату України зі спортивного орієнтування

Волиняни – призери Чемпіонату України зі спортивного орієнтування
Жителі Боратинської громади стали призерами Чемпіонату України зі спортивного орієнтування.

Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.

Змагання відбувалися в Закарпатській області. Вкотре успішно на змаганнях такого високого рівня виступив майстер спорту України, член Національної збірної зі спортивного орієнтування Андрій Марчук (с. Боратин). Він виборов три срібні медалі: на середній, довгій та спринтерській дистанціях.

Напередодні він здобув право представляти нашу країну на етапах Кубка світу, які наприкінці травня пройдуть в Швейцарії та Італії.

Нагадаємо, у лютому, на чемпіонаті України на Тернопільщині Андрій Марчук завоював три нагороди найвищого гатунку.

Володимир Казаков (с. Промінь) зумів вибороти бронзову медаль на спринтерській дистанції серед ветеранів у своїй віковій групі.

Старти в Закарпатті стали хорошою школою гарту і для учнів Боратинського ліцею та Промінської гімназії, які в березні будуть представляти громаду на обласних змаганнях зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді.

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Теги: Волинь, Боратин, чемпіонат
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