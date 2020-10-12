Волиняни – призери Чемпіонату України зі спортивного орієнтування

Жителі Боратинської громади стали призерами Чемпіонату України зі спортивного орієнтування.Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.Змагання відбувалися в Закарпатській області. Вкотре успішно на змаганнях такого високого рівня виступив майстер спорту України, член Національної збірної зі спортивного орієнтуванняВін виборов три срібні медалі: на середній, довгій та спринтерській дистанціях.Напередодні він здобув право представляти нашу країну на етапах Кубка світу, які наприкінці травня пройдуть в Швейцарії та Італії.Нагадаємо, у лютому, на чемпіонаті України на Тернопільщинізумів вибороти бронзову медаль на спринтерській дистанції серед ветеранів у своїй віковій групі.Старти в Закарпатті стали хорошою школою гарту і для учнів Боратинського ліцею та Промінської гімназії, які в березні будуть представляти громаду на обласних змаганнях зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді.