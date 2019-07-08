На Волині зафіксували найбільшу за 10 років міграцію мартинів. ФОТО

На Волині зафіксували найбільшу за 10 років міграцію мартинів. ФОТО
На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід" орнітологи зафіксували найбільшу міграцію мартина звичайного за останніх десять років в кількості 2 000 особин.

Таку кількість мігруючих птахів помітили в один із вечорів наприкінці березня на озері Люб'язь Камінь-Каширського району, розповів Суспільному заступник директора з наукової роботи нацпарку Михайло Химин.


"Вони бувають тут кожного року, пролітають. Їх може й стільки немає зараз уже. Це був один із вечорів, що помітили їх дуже багато. На вечір птахи були на озері, переночували й полетіли. Але невелика частина мартинів залишається і гніздиться", — зазначив начальник відділу нацпарку.
На Волині зафіксували найбільшу за 10 років міграцію мартинів. ФОТО

Зі слів Михайла Химина, у 90-ті роки мартинів звичайних на Волині гніздилося значно більше, ніж тепер: через те, що клімат став сухіший, в останні роки орнітологи гніздування в області майже не фіксують.

Перелітний шлях мартинів, зазначив Михайло Химин, простягається узбережжями поблизу великих водойм від Африки до Європи й навпаки, тому майже щороку цих птахів можна помітити на Волині.

"Звичайно, порахувати всіх мартинів неможливо, але я своєрідна методика. Похибка 100-200 особин. Далі вони полетіли може в Білорусь, може в Київську область. Але є потоки міграційні, і вони можуть летіти спочатку в одному напрямку, а потім розходитися", — сказав начальник відділу нацпарку.
На Волині зафіксували найбільшу за 10 років міграцію мартинів. ФОТО

Наразі на території національного природного парку "Прип'ять-Стохід", додав заступник директора Михайло Химин, триває міграція таких птахів, як свищ євразійський, брижач (турухтан), лиска звичайна тощо.
На Волині зафіксували найбільшу за 10 років міграцію мартинів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Шацьк, природа, птахи, міграція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зафіксували найбільшу за 10 років міграцію мартинів. ФОТО
Сьогодні, 08:25
«Золоті» овочі: скільки коштують огірки та помідори на ринку в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Волиняни – призери Чемпіонату України зі спортивного орієнтування
Сьогодні, 05:28
На Рівненщині суд зобов'язав чоловіка прочитати «Кайдашеву сім'ю»
Сьогодні, 03:42
Волиняни заплатили на 16% більше податків, ніж минулого року
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Під час полуденної спеки: птахи на Волині влаштували купання. ВІДЕО Під час полуденної спеки: птахи на Волині влаштували купання. ВІДЕО
08 липень, 2019, 18:19
Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО
08 квітень, 2019, 17:58
На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку
31 березень, 19:32
У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО
31 березень, 18:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зафіксували найбільшу за 10 років міграцію мартинів. ФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
«Золоті» овочі: скільки коштують огірки та помідори на ринку в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
 0
Волиняни – призери Чемпіонату України зі спортивного орієнтування
Сьогодні, 05:28
 0
На Рівненщині суд зобов'язав чоловіка прочитати «Кайдашеву сім'ю»
Сьогодні, 03:42
 0
Волиняни заплатили на 16% більше податків, ніж минулого року
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8