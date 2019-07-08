На Волині зафіксували найбільшу за 10 років міграцію мартинів. ФОТО





Таку кількість мігруючих птахів помітили в один із вечорів наприкінці березня на озері Люб'язь Камінь-Каширського району, розповів Михайло Химин.





"Вони бувають тут кожного року, пролітають. Їх може й стільки немає зараз уже. Це був один із вечорів, що помітили їх дуже багато. На вечір птахи були на озері, переночували й полетіли. Але невелика частина мартинів залишається і гніздиться", — зазначив начальник відділу нацпарку.



Зі слів Михайла Химина, у 90-ті роки мартинів звичайних на Волині гніздилося значно більше, ніж тепер: через те, що клімат став сухіший, в останні роки орнітологи гніздування в області майже не фіксують.



Перелітний шлях мартинів, зазначив Михайло Химин, простягається узбережжями поблизу великих водойм від Африки до Європи й навпаки, тому майже щороку цих птахів можна помітити на Волині.



"Звичайно, порахувати всіх мартинів неможливо, але я своєрідна методика. Похибка 100-200 особин. Далі вони полетіли може в Білорусь, може в Київську область. Але є потоки міграційні, і вони можуть летіти спочатку в одному напрямку, а потім розходитися", — сказав начальник відділу нацпарку.



Наразі на території національного природного парку "Прип'ять-Стохід", додав заступник директора Михайло Химин, триває міграція таких птахів, як свищ євразійський, брижач (турухтан), лиска звичайна тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід" орнітологи зафіксували найбільшу міграцію мартина звичайного за останніх десять років в кількості 2 000 особин.Таку кількість мігруючих птахів помітили в один із вечорів наприкінці березня на озері Люб'язь Камінь-Каширського району, розповів Суспільному заступник директора з наукової роботи нацпарку"Вони бувають тут кожного року, пролітають. Їх може й стільки немає зараз уже. Це був один із вечорів, що помітили їх дуже багато. На вечір птахи були на озері, переночували й полетіли. Але невелика частина мартинів залишається і гніздиться", — зазначив начальник відділу нацпарку.Зі слів Михайла Химина, у 90-ті роки мартинів звичайних на Волині гніздилося значно більше, ніж тепер: через те, що клімат став сухіший, в останні роки орнітологи гніздування в області майже не фіксують.Перелітний шлях мартинів, зазначив Михайло Химин, простягається узбережжями поблизу великих водойм від Африки до Європи й навпаки, тому майже щороку цих птахів можна помітити на Волині."Звичайно, порахувати всіх мартинів неможливо, але я своєрідна методика. Похибка 100-200 особин. Далі вони полетіли може в Білорусь, може в Київську область. Але є потоки міграційні, і вони можуть летіти спочатку в одному напрямку, а потім розходитися", — сказав начальник відділу нацпарку.Наразі на території національного природного парку "Прип'ять-Стохід", додав заступник директора Михайло Химин, триває міграція таких птахів, як свищ євразійський, брижач (турухтан), лиска звичайна тощо.

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